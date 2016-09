Desaparecimento de peças da Casa Klemtz será investigado

Diante das denúncias publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo na edição desta -feira (21), a respeito de três obras de arte desaparecidas do acervo da Fundação Cultural de Curitiba, a Procuradoria Geral do Município abriu uma sindicância para apurar o caso.

O desaparecimento de 12 itens do acervo da Casa Klemtz – adquirida pelo Município em 1995, na gestão Rafael Greca – consta de relatório do ano 2001, confirmado por um inventário do acervo municipal realizado em 2013, no início da atual gestão.

O registro oficial sobre o desaparecimento inclui fotos e descrição técnica de todos os itens.

Após o relatório de 2013, a FCC abriu procedimento administrativo para apurar indícios de autoria do desaparecimento dessas obras. Agora, a FCC encaminhará o procedimento à PGM e o caso será apurado com base nas novas informações publicadas pela Folha.