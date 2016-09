No Ceará, Lula diz que 'estão com medo' de que ele volte à Presidência

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em discurso realizado nesta quarta-feira (21), na cidade de Crato (a 500 km de Fortaleza), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o processo de que é réu desde a última terça e afirmou que "estão com medo" de que ele volte à Presidência.

Lula disse que há exatamente dois anos "uns jovens do Ministério Público, do Judiciário e da Fazenda" o investigam. Segundo o petista, "quem não pode falar bem de si fala mal dos outros". No discurso, transmitido pelo Instituto Lula, o ex-presidente voltou a repetir que, se encontrarem um centavo roubado por ele, pedirá desculpas publicamente. "Mas se não encontrarem, quero que tenham a mesma dignidade e peçam desculpas por desonrar um homem que teve a ousadia de tirar o povo do século 18." Diante de apoiadores, o petista disse ainda que "Nós só devemos respeitar um presidente da República se for eleito pelo voto".