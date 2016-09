Países desenvolvidos precisam mudar política de estímulo, diz órgão da ONU

TÁSSIA KASTNER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para que a economia global volte a crescer será preciso alterar as políticas de incentivo ao crescimento adotadas pelos países desenvolvidos, diz a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês) em relatório publicado nesta quarta-feira (21). O argumento é que os incentivos monetários não surtiram efeito e que é preciso estímulos fiscais para que as economias voltem a crescer. Uma mudança brusca nas taxas de juros de Estados Unidos, Europa e Japão, hoje perto de zero, traria, no entanto, problemas para as nações em desenvolvimento. O Fomc (Comitê de Política Monetária do banco central dos Estados Unidos) se reúne nesta quarta, mas a expectativa do mercado é de manutenção da taxa básica de juros dos EUA na faixa entre 0,25% e 0,5%. A Unctad prevê que economia global crescerá 2,3% em 2016, abaixo dos 2,5% de 2015. Pela primeira vez os Estados Unidos devem crescer menos que a União Europeia, 1,6% ante 1,8% de avanço econômico no bloco. O Brasil deve encolher 3,2% neste ano, novo tombo após a retração de 3,8% do ano passado. Ao detalhar os resultados do relatório, Antonio Carlos Macedo e Silva, professor da Unicamp que participou da elaboração do documento, afirmou que a forma pela qual os países desenvolvidos têm tentado reacender o crescimento não tem dado certo. "Eles têm tentado recuperar o crescimento por política monetária na expectativa de reativar o crédito. Isso cria uma massa de dinheiro livre para percorrer o mundo em busca de rentabilidades mais atraentes. Mas é um dinheiro instável", disse. Ele argumenta que os países precisariam adotar políticas fiscais expansionistas para elevar a massa salarial e estimular o crescimento. "Essa era uma demanda de economistas menos ortodoxos, mas já foi defendida por economistas da OCDE e FMI. A austeridade pode ser demasiada", argumenta. Outro problema da política monetária expansionista é a mudança de expectativa em relação aos investimentos. De acordo com a Unctad, as empresas nos países desenvolvidos têm lucros crescentes mesmo com a economia lenta, mas não reinvestem os valores na produção. "O investimento cai porque o crescimento econômico está desacelerando. Com menos crescimento, as empresas vão investir menos. Até porque elas estão observando as expectativas futuras. E a outra explicação é a 'financeirização'. As empresas estão menos interessadas no investimento produtivo. Existe uma pressão dos acionistas pelo lucro rápido", diz. COMÉRCIO MUNDIAL A via de crescimento econômico pela exportação também está em xeque, conforme o relatório do braço da ONU para comércio e desenvolvimento. O comércio mundial deve crescer apenas 1,5% neste ano, resultado atribuído à redução na renda das famílias. "Depois da crise financeira de 2008, a economia global cresce pouco, mas o comércio internacional cresce menos. Estratégias de crescimento puxadas pela exportação são menos promissoras hoje em dia. E Isso tem implicações sérias para quem exporta commodities", diz. O professor defende ainda que os países precisam estruturar políticas industriais mais sólidas, focadas na indústria de transformação, para a retomada do crescimento. "É possível dar estímulos tributários e creditícios, mas os empresários precisam apresentar resultados, como aumento da competitividade e das exportações", afirma.