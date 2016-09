Michel Bastos sente dores no joelho e fica fora de viagem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Michel Bastos sentiu dores no joelho esquerdo ao tentar uma finalização no treino desta quarta-feira (21) do São Paulo e não vai viajar com o elenco para enfrentar o Juventude, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil. Ele seria opção no banco de reservas. O atacante Kelvin também acusou dores no joelho durante a atividade no CCT da Barra Funda e será reavaliado ainda nesta quarta. O jogador, que treinou entre os titulares na última terça-feira, viajará para Caxias do Sul, mas sua escalação depende da evolução do quadro. Caso Kelvin seja vetado, Ricardo Gomes tem três opções naturais para a posição: Daniel, Luiz Araújo e David Neres. Porém, outra possibilidade ventilada é o aproveitamento de Bruno mais adiantado, revezando com Buffarini entre a lateral e a ponta direita. No caso de Michel Bastos, o jogador viu o joelho travar ao tentar um chute, o que sugere um problema no menisco. O jogador realizará exames durante a tarde, mas é improvável sua presença também no jogo contra o Vitória, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele já havia deixado o treino mais cedo na terça-feira, mas em um cronograma pré-definido entre a comissão técnica e os preparadores físicos, Ricardo Gomes já tinha como desfalque certo para a partida o zagueiro Maicon, que sofreu um estiramento na coxa. De acordo com o treino realizado na terça-feira, Lugano será o substituto e formará a dupla de zaga com Rodrigo Caio. A atividade de quarta-feira foi fechada para a imprensa, o que aumenta o mistério sobre a escalação do São Paulo para o duelo das oitavas da Copa do Brasil. Na terça, Gomes fez diversos testes, principalmente nas laterais, onde alternou Bruno/Buffarini e Mena/Carlinhos. A tendência é que o São Paulo entre em campo com a seguinte formação: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson; Kelvin (Buffarini ou Luiz Araújo), Wesley, Thiago Mendes e Cueva; Chavez. Como perdeu por 2 a 1 no Morumbi, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de vitória por diferença mínima, o São Paulo precisa marcar três gols em Caxias para avançar. Novo 2 a 1, mas a favor do time paulista, leva a decisão para os pênaltis.