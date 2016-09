Na ONU, Santos celebra fim da guerra com as Farc na Colômbia

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou nesta quarta-feira (21), em Nova York, que terminou a guerra em seu país. Em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), Santos se referiu ao acordo de paz alcançado recentemente com os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

"Depois de mais de meio século de conflito armado interno, hoje regresso às Nações Unidas para anunciar, com toda a força da minha voz e do meu coração, que a guerra na Colômbia terminou", disse Santos.

Segundo a Ansa Brasil, no discurso feito nas Nações Unidas, Santos informou que, na próxima segunda-feira (26), será assinado em Cartagena das Índias o acordo de paz entre o governo colombiando e as Farc. No dia 2 de outubro, haverá um referendo para legitimar o pacto.



O chefe do governo destacou que, desde o anúncio do acordo, no fim de agosto, "não houve um único morto, um único ferido, uma única bala disparada, devido ao conflito com as Farc". Em 25 de agosto, as autoridades colombianas e os guerrilheiros das Farc concluíram as negociações de paz, após mais de três anos de negociações em Havana.



Desde que as Farc foram criadas, no começo dos anos 1960, estima-se que o conflito o governo federal tenha deixado mais de 220 mil mortos, quase 50 mil desaparecidos e 6,6 milhões de deslocados.