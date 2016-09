Djavan encabeça Grammy com indicações

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Djavan, Martinho da Vila, Elza Soares e Michel Teló estão entre os brasileiros indicados ao Grammy da música ibero-americana 2016, anunciou nesta quarta-feira (21) a Academia Latina de Gravação.

O cantor maceioense recebeu indicações a quatro categorias da premiação -gravação do ano, melhor álbum do ano, melhor cantor e compositor e melhor canção em língua portuguesa- pelo álbum "Vidas Pra Contar", lançado em 2015. Nas categorias dedicadas apenas à música brasileira, destacam-se "De Bem Com a Vida", de Martinho Da Vila, indicado na categoria melhor álbum de samba/pagode, e o aclamado "A Mulher do Fim do Mundo", de Elza Soares, que disputa o título de melhor álbum música popular brasileira.

Esta é a primeira indicação da cantora e compositora Paula Fernandes, que concorre com "Amanhecer" na categoria sertanejo, ao lado de Michel Teló, com "Baile do Teló", em sua quinta participação no prêmio.

A lista também contempla obras das bandas Boogarins e Scalene, dos cantores Tiago Iorc, Céu e Alceu Valença e do bandolinista Hamilton de Holanda, entre outros.