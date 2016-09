(foto: Divulgação)

Dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito 2016, nesta quinta-feira (22), durante todo o dia, a Prefeitura de Curitiba celebra o Dia Mundial sem Carro com o fechamento de trechos de várias ruas da cidade para os carros, a partir das 9 horas. Nesses locais, serão realizadas diversas atividades recreativas e esportivas. Confira as ruas da programação:

Subprefeitura Bairro Novo – Rua Jussara esquina com Rua Tijucas do Sul (Sítio Cercado).

Subprefeitura Boa Vista – Rua José Gildo Beleski (Bacacheri), apenas entre 14h e 16 horas.

Subprefeitura Boqueirão – Rua Dr. Benedito Siqueira Branco, 320, em frente ao CMEI São José Operário (Alto Boqueirão).

Subprefeitura Cajuru – Rua Profª Olga Balster, ao lado da Rua da Cidadania do Cajuru.

Subprefeitura CIC – Praça Central da Vila Sandra.

Subprefeitura Fazendinha/Portão – Rua Fernando Souza Costa (Fazendinha), apenas entre 14h30 e 16h30.

Subprefeitura Matriz – Rua Barão do Rio Branco/Rua Riachuelo (em frente ao Paço da Liberdade).

Subprefeitura Santa Felicidade – Rua Angelina Braga Cortezzi (Santa Felicidade), ao lado da Escola Municipal Foz do Iguaçu.

Subprefeitura Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, em frente à Rua da Cidadania do Tatuquara.