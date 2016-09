Autoridades internacionais destacam importância da vacinação contra a dengue

Especialistas da América Latina, Europa e Estados Unidos ressaltaram a importância da introdução da vacina como estratégia fundamental para o controle da dengue, durante a décima edição do Vaccinology – evento internacional sobre imunização, realizado nesta semana, em Brasília. A iniciativa do Governo do Paraná de realizar a primeira campanha pública de vacinação contra a dengue das Américas foi premiada no encontro.



O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, destacou que o prêmio reconhece o pioneirismo do Paraná, que já aplicou mais de R$ 50 milhões em recursos próprios para adquirir as doses e viabilizar a vacinação de 500 mil pessoas. "Foi uma decisão corajosa do governador Beto Richa, que priorizou a proteção dos paranaenses. Resultado disso será sentido em breve, com a redução no número de casos e mortes por dengue no Estado", disse ele.



ATÉ SÁBADO - Iniciada em 13 de agosto, a campanha paranaense já imunizou quase 200 mil pessoas, com idade entre 9 e 44 anos, 11 meses e 29 dias. As doses estão disponíveis nos 30 municípios que registraram as situações mais críticas em relação à dengue nos últimos anos. A vacinação segue até sábado (24), em mais de 160 unidades de saúde. O público-alvo varia de acordo com a cidade contemplada.



"Não há Estado no país que tenha feito tanto para enfrentamento da dengue como o Paraná. Além da vacina, destinamos recursos exclusivos para reforçar o trabalho nos municípios e ainda intensificamos as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento" lembrou Caputo Neto.



EXEMPLO - Para a representante da Organização Mundial da Saúde (OMS), Lúcia Helena de Oliveira, a experiência do Paraná servirá de exemplo para que demais estados e até países adotem novas medidas para o enfrentamento da dengue. "Toda essa expertise precisa ser compartilhada. Trata-se de uma vacina nova, contra uma doença de circulação importante na região das Américas. Por isso, é essencial saber como a campanha está sendo desenvolvida e quais resultados ela terá", declarou.



Segundo a presidente da Sociedade Latino-americana para Doenças Infecciosas, Carmen Deseda, a vacinação da população é uma estratégia vital para reduzir a morbidade (casos) e a mortalidade por dengue. "Hoje, a vacina é a melhor ferramenta disponível para controlar a dengue no mundo", disse ela.