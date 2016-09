Avaliação de 20 mil estudantes orienta política de ensino em Curitiba

Vinte mil alunos da rede municipal de ensino serão submetidos a uma nova rodada de avaliação de desempenho. As provas com questões de história, geografia e ciências serão aplicadas em turmas de 4.º, 6.º e 8.º anos, por meio do Sistema Municipal de Avaliação do Rendimento Escolar de Curitiba (Simare). O objetivo é monitorar o ensino na rede e, a partir dos resultados obtidos, reformular ou criar políticas para melhorar a qualidade da educação municipal.

O Simare avalia estudantes não alcançados pelos sistemas nacionais de avaliação em larga escala, como a Prova Brasil, a Provinha Brasil e a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). As avaliações acontecerão em outubro e as equipes que aplicarão as provas estão passando por treinamento. Os encontros acontecem no Centro de Formação Continuada da Secretaria Municipal da Educação.

A vice-diretora da Escola Municipal Eny Caldeira, no Boa Vista, Janaina Lutke, participou do primeiro dia do treinamento. “É fundamental conhecermos os detalhes dos instrumentos de avaliação, e termos exemplos claros do que unidade e equipe precisam fazer para contribuir com o processo”, disse.

Lançado pela Secretaria Municipal da Educação em 2014, o Simare é um sistema próprio de avaliação para identificar o desempenho escolar e os fatores que afetam o desempenho do estudante. A primeira avaliação foi em 2015, após a participação do profissionais da rede na construção do sistema.

Projeção

O sistema oferece um panorama próprio para cada escola, permite uma projeção a partir do resultado conquistado pelo núcleo regional a que pertence a unidade e, por consequência, em toda a rede. A possibilidade de identificar as relações entre o desempenho escolar e o contexto em que vivem os alunos é um dos diferenciais do Simare Curitiba.

Os testes do Simare não substituem as avaliações regulares feitas pelos professores. “Esse sistema permite uma reflexão do trabalho pedagógico como um instrumento aliado a outros mecanismos organizados pelos professores, pois a escola tem elementos importantes para avaliar os resultados quanto à realidade do seu estudante e do seu entorno”, explica a secretária municipal da Educação, Roberlayne Borges Roballo.

O sistema é um mecanismo contínuo e criterioso, que sustenta diferentes tomadas de decisão e contribui para o amadurecimento e desenvolvimento da rede municipal de ensino. Os resultados são abertos, com acesso livre para cada escola participante. “É importante que cada unidade avalie seus resultados e promova as melhorias a partir do que foi apresentado, olhando para as necessidades de aprendizagem manifestadas para elaboração de estratégias, planejamentos e ações que ampliem a qualidade da educação”, diz a integrante da equipe de gestão da Secretaria Municipal da Educação, Jokasta Ferraz.