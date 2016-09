ONU retoma envio de ajuda humanitária à Síria após ataque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ONU (Organização das Nações Unidas) disse que vai voltar a enviar ajuda humanitária à Síria, depois de um ataque a um comboio que matou 20 pessoas e levou a uma suspensão temporária do serviço. Jens Laerke, porta-voz da agência de ajuda humanitária da ONU, disse que vários comboios vão partir na quinta-feira (22), mas que não irão à área de Aleppo. Os Estados Unidos e a Rússia continuaram trocando acusações sobre a responsabilidade em relação ao bombardeio aos caminhões de ajuda. O Exército russo afirmou que um drone dos Estados Unidos estava voando na área em que o comboio foi atacado na segunda (19). Já autoridades dos EUA disseram que dois aviões russos estavam voando na área no momento do ataque. A Rússia nega que seus aviões ou aviões do governo sírio tenham atacado o comboio. O bombardeio dos caminhões gerou críticas e levou a ONU a suspender a ajuda à Síria, onde cerca de 6 milhões de pessoas vivem em áreas conflagradas. Em seu último discurso na Assembleia Geral à frente das Nações Unidas, o secretário-geral Ban Ki-moon condenou duramente o ataque "doentio, selvagem e aparentemente deliberado" ao comboio. "Justo quando você pensa que não pode ficar pior, o limite da depravação afunda mais um pouco." Damasco respondeu, afirmando que a ONU sob Ban Ki-moon "se desviou de seu papel em encontrar soluções justas para problemas internacionais". O Ministério das Relações Exteriores sírio afirmou, em nota, que o povo sírio tem direito à autodeterminação e "não precisa do conselho de Ban".