Policias cumprem mandados de busca e apreensão em Guaíra

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) com o apoio dos agentes da Polícia Federal, deram cumprimento a mandados de busca e apreensão e, receberam armas, munições, drogas e objetos ilegais. A ação policial aconteceu na região de Guaíra (PR), no Oeste do estado, na quarta-feira (21/09), por volta de 6h30.

Para ler o post completo acesse o blog Plantão de Polícia