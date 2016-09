Dráuzio Varella apoia a vacinação contra a dengue no Paraná

(foto: Reprodução/Facebook)

O Doutor Dráuzio Varella apoia a campanha de vacinação contra a dengue no Paraná. Em vídeo divulgado nesta quarta-feira (21) no Facebook do Governo do Estado (www.facebook.com/governopr), o médico e cientista paulista convoca os paranaenses das 30 cidades que têm direito à vacina a procurarem uma Unidade de Saúde até este sábado (24) e se vacinarem.



“A dengue é uma doença grave e, às vezes, fatal. E a vacina é uma coisa simples, praticamente sem efeitos colaterais. Vai lá, toma a vacina que você não vai se arrepender”, afirma Varella. Ele também destaca que a vacina é gratuita e dirigida aos municípios que concentram 80% dos casos de dengue do Estado.



Os estudos mostram que a vacina vai proporcionar proteção de 93% contra a dengue grave e reduz em 80% as internações pela doença. “A vacinação é mais uma estratégia que estamos oferecendo ao Paraná para evitar novas epidemias de dengue e, para isso, precisamos da adesão da população”, reforça o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.





PÚBLICO-ALVO

Em Assaí e Paranaguá, onde a incidência de dengue foi maior que 8 mil casos a cada 100 mil habitantes, as doses estão disponíveis aos moradores com idade entre 9 e 44 anos. Nas demais 28 cidades, a vacina é dirigida a pessoas na faixa etária entre 15 e 27 anos.



De acordo com o Coordenador estadual de Imunização, João Luís Crivellaro, os jovens concentram 30% dos casos de dengue no Paraná. “Vacinando essa parcela da população podemos reduzir a circulação viral e proteger indiretamente a todos”, explica.



Confira os municípios que fazem parte da campanha: Paranaguá, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Tapira, Santa Isabel do Ivaí, Cruzeiro do Sul, Santa Fé, Munhoz de Mello, Marialva, Paiçandu, São Jorge do Ivaí, Maringá, Mandaguari, Sarandi, Iguaraçu, Ibiporã, Jataizinho, Porecatu, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Londrina, Sertanópolis, Leópolis, São Sebastião da Amoreira, Itambaracá, Cambará e Maripá.