Previsão: primavera terá chuvas frequentes no fim do dia

A primavera começa às 11h21 desta quinta-feira 22 de setembro e termina às 7h44 de 21 de dezembro. Nesse período, aumenta a radiação solar no Hemisfério Sul, o que deixa a atmosfera mais aquecida. A estação caracteriza-se pelo reflorescimento de várias plantas cuja função é dar início à reprodução de espécies vegetais.

"No Paraná a primavera é tipicamente marcada pelo gradativo aumento das temperaturas com pancadas de chuvas, que se tornam mais frequentes na passagem da tarde para a noite", explica o meteorologista do Simepar – Sistema Meteorológico do Paraná, Cezar Duquia. No decorrer da estação, aumenta a frequência da formação de sistemas convectivos, que são núcleos de nuvens organizados ou não.

"Muitas vezes esse fenômeno meteorológico dá origem a tempestades severas numa área que se estende entre o sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, oeste de São Paulo e norte da Argentina", observa Duquia. Impulsionada pelo aumento gradual das temperaturas, essa condição contribui significativamente para que ocorram mais chuvas no Paraná, gerando muitas tempestades com raios. Segundo o meteorologista, "no primeiro mês, as massas de ar frio ainda podem incursionar sobre os estados do sul do país, mas devem ser passageiras e de intensidade menor em relação às ocorridas no inverno".

O monitoramento da atmosfera indica que deve cessar a tendência de diminuição das temperaturas, condição para o fenômeno climático La Niña. "Essa situação deve manter-se mais ou menos constante em toda a primavera até o início do próximo ano, quando deve voltar o aquecimento da temperatura da superfície do mar (TSM), segundo simulações que permitem concluir pela neutralidade do fenômeno El Niño", afirma Duquia. No entanto, a ocorrência de chuvas deve variar conforme a região devido às diferentes características dos principais sistemas meteorológicos causadores de precipitações. No noroeste e em parte do norte do Paraná, deve ficar ligeiramente abaixo dos totais médios no trimestre outubro-novembro-dezembro. Já no leste e em parte do sudeste deve apresentar-se acima da normal.

DEFESA CIVIL – A primavera é o momento adequado para que os municípios atualizem seus planos de contingência para o verão por meio de uma ferramenta on line disponibilizada pela Defesa Civil do Governo do Paraná. Medidas preventivas reduzem os riscos de impacto das tempestades de raios.

Este ano o Simepar passou a contar com novas funcionalidades do Sipper – Sistema de Previsão Probabilística de Eventos de Raios, que permite o monitoramento das descargas atmosféricas nas últimas três horas e a previsão para a hora seguinte. Todo o processo é visualizado e analisado em tempo real pelos meteorologistas em ambiente tecnológico de alto desempenho.