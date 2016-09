CicloParaná participa da Semana Nacional do Trânsito no MON

A Secretaria estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos participa nesta semana, pelo Programa CicloParaná, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, da ação “Conhecendo o Trânsito”, dentro das atividades da Semana Nacional do Trânsito, comemorada de 18 a 25.



A campanha tem como tema “Eu sou + 1 por um trânsito + Seguro” e ações educativas são desenvolvidas pelo Detran e pela Polícia Militar do Paraná para crianças da rede estadual de ensino.



O CicloParaná em parceria com o Detran, o Instituto Sou Cidadão e a Federação Paranaense de Ciclismo, além da Sanepar, montou um circuito de bicicleta com dicas de segurança e simulação das ruas da cidade para os estudantes que podem entender melhor a importância da atenção e do respeito que se deve ter no trânsito, além da conscientização dos ciclistas, motoristas e pedestres.



O circuito recebe cerca de 160 crianças e adolescentes por dia, com idades entre 10 e 12 anos.



“Ter uma bicicleta é o sonho de qualquer criança e fazer com que elas cresçam conscientes de que o primeiro modal também pode ser um meio de transporte é fundamental. Por isso a participação do CicloParaná nessa campanha é tão importante”, explica Daniela Miranda, coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e do CicloParaná.



“A ideia é que essa geração seja multiplicadora das ações do uso da bicicleta, evitando assim acidentes com pedestres e ciclistas. É um momento importante para darmos mais visibilidade a esse equipamento”, diz.



Além do circuito de bicicletas para as crianças, foram programadas atividades como blitz educativas, abordagem de pedestres, ações em bares e orientações de transporte seguro de animais de estimação. “Gostei muito de participar das atividades montadas porque a gente pode ver de perto os carros da polícia, entender como é feito o resgate de um acidente e aprender a andar de bicicleta do jeito certo. A gente tem que imaginar que está na rua, com carros, pessoas, crianças e animais e precisamos prestar bastante atenção e seguir as regras bem certinho pra não causar acidentes”, diz Flávia Araújo, 13 anos.



CICLOPARANÁ - O Programa Paranaense de Mobilidade por Bicicleta reúne representantes de secretarias e instituições e foi criado em maio de 2015 passado, por meio do decreto 1.517/2015.



O programa é um conjunto de iniciativas e prevê incentivos para o uso da bicicleta no Estado. Além disso, o CicloParaná foi idealizado com base em quatro eixos principais - Cidadania, Turismo/Esporte, Infraestrutura e Economia.