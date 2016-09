Entrega de ambulâncias náuticas reforça atenção à saúde em Guaraqueçaba

O chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Valdir Rossoni, esteve nesta quarta-feira (21) em Guaraqueçaba, no Litoral do Estado, para representar o governador Beto Richa na entrega de cinco ambulanchas compradas pela prefeitura local com recursos do Estado.



O município adquiriu nove barcos para transporte e remoção de pacientes que necessitam de atenção de saúde. Além disso, também foi comprada uma lancha equipada para atendimentos de urgência e emergência. O investimento chegou a R$ 720 mil.



“Este era mais um compromisso assumido que estamos cumprindo, apesar das dificuldades e entraves que tivemos que resolver”, disse Rossoni. “Essas ambulâncias náuticas serão de extrema importância para os moradores do município, que agora terão melhores condições de acesso ao sistema de saúde”, afirmou.



A prefeitura de Guaraqueçaba recebeu os recursos por meio do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM). Trata-se de uma transferência a fundo perdido feito pelo governo estadual, com apoio da Assembleia Legislativa.



No total, o programa destinou cerca de R$ 150 milhões para diversas prefeituras investirem em ações urbanas, de acordo com a necessidade de cada localidade.



De acordo com a prefeitura, Guaraqueçaba tem dezenove ilhas e a chegada de lanchas potentes é essencial para agilizar o atendimento dos moradores que precisam chegar às unidades de saúde do município ou de Paranaguá, no caso de situações de maior gravidade.