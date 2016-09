Apple negocia aquisição de McLaren, diz jornal; fabricante de carros nega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple contatou o McLaren Technology Group -fabricante de carros esportivos de alto luxo e dono da equipe homônima de Fórmula 1- sobre uma potencial aquisição, disseram três pessoas informadas sobre as negociações ao jornal "Financial Times". Este seria o mais claro sinal até o momento de que a criadora do iPhone tem interesse em transformar a indústria automobilística.

O grupo de tecnologia californiano, que vem trabalhando em um veículo elétrico autoguiado há mais de dois anos, está considerando uma tomada integral de controle ou um investimento estratégico na McLaren, segundo as fontes, que dizem que as negociações começaram alguns meses atrás.

Uma união com a McLaren, cujo conhecimento especializado vai da engenharia automotiva e sistemas de computadores de bordo a materiais inovadores para a produção de chassis, como a fibra de carbono e o alumínio, poderia acelerar o sigiloso projeto automotivo da Apple. As duas empresas se recusaram a comentar ao jornal. As fontes acautelaram, no entanto, que não estava claro que a transação viesse a ser concluída, tendo em vista uma mudança recente na estratégia da Apple quanto aos carros.

À agências de notícias Reuters um porta-voz da McLaren negou que a Apple tenha feito uma proposta à fabricante de carros. "Podemos confirmar que a McLaren não está em discussão com a Apple a respeito de qualquer investimento em potencial", disse o porta-voz. "Como seria de se esperar, a natureza de nossa marca significa que temos regularmente conversas confidenciais com uma vasta gama de partes, mas nós as mantemos confidenciais", completou.

O grupo automobilístico está no vermelho, e seu valor de mercado deve ficar entre £ 1 bilhão e £ 1,5 bilhão, disseram as fontes. Essa representaria a maior aquisição da Apple desde os US$ 3 bilhões que pagou pela Beats Electronics, grupo de equipamento de som fundado por Dr. Dre e Jimmy Iovine, em 2014. Alguns meses atrás, a Apple investiu US$ 1 bilhão no Didi Chuxing, o serviço online de carros chinês. A transação foi o maior investimento de capital da Apple até hoje, e é parte do esforço do presidente-executivo Tim Cook para deixar para trás a aversão da empresa a transações de alto valor.

TECNOLOGIA E PATENTES

A McLaren produz carros esporte de luxo que custam até US$ 1 milhão, e controla um grupo de tecnologia avançada e a equipe homônima de Fórmula 1. Os donos da McLaren Technology detém 80% das ações da McLaren Automotive. A empresa montou 1.654 carros no ano passado, gerando £ 450 milhões em receita, e prometeu investir £ 1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento nos próximos seis anos. A McLaren Technology reportou receitas de £ 265 milhões e prejuízos anteriores aos impostos de £ 22,6 milhões em 2014, o último ano para o qual há dados publicados.

Os donos da empresa são Ron Dennis, o presidente de seu conselho Mansour Ojieh, e o Mumtalakat, o fundo de investimento do emirado de Bahrein. O interesse da Apple pela empresa sediada em Woking está em sua tecnologia, perícia na engenharia e carteira de patentes, de acordo com pessoas informadas sobre as negociações. Desde 2014, a Apple montou uma equipe com centenas de engenheiros e designers para trabalhar em um projeto de carro elétrico, que inclui pessoal contratado de companhias como a Tesla e a Mercedes-Benz.

O líder original da equipe, Steve Zadesky, deixou a empresa alguns meses atrás, e Bob Mansfield, um veterano da Apple, assumiu o comando do projeto. Nas últimas semanas, dezenas de engenheiros deixaram a empresa, e Mansfield está mudando o foco dos esforços da Apple para os sistemas subjacentes que acionariam um carro autoguiado, em lugar de para a produção de um veículo elétrico completo.

A despeito de informações recentes sobre essas mudanças, alguns analistas que acompanham a Apple questionaram se a empresa deveria se afastar de sua estratégia tradicional de controlar tanto o hardware quanto o software de seus produtos. Alguns investidores esperavam que Apple tentasse adquirir a Tesla, montadora de carros elétricos do Vale do Silício liderada por Elon Musk.

Em sua assembleia anual de acionistas no ano passado, acionistas da Apple fizeram muitas perguntas a Cook sobre se ele planejava adquirir a Tesla, e ele cuidadosamente evitou respondê-las. Cook jamais admitiu publicamente que a Apple tem um projeto automotivo, mas muitos de seus principais executivos são entusiastas dos automóveis. Phil Schiller, vice-presidente de marketing da empresa, ao que se sabe tem um McLaren, e Eddy Cue, o vice-presidente de serviços, é parte do conselho da Ferrari. O vice-presidente de design Sir Jonathan Ive já expressou seu apreço pelos carros da Bentley e Aston Martin. Tradução de Paulo Migliacci