Polícia Civil prende quadrilha que roubou carro-forte

(foto: Polícia Civil do Paraná)

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) elucidou um roubo a carro-forte ocorrido no dia 07 de agosto, no estacionamento de um supermercado do município de Araucária – Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Quatro pessoas foram presas e um adolescente de 17 anos foi apreendido durante as investigações que já acontecem há aproximadamente 45 dias. Três veículos roubados, duas armas de fogo e drogas foram apreendidas na ação.

Para ler o post completo acesse o blog Plantão de Polícia