PF resgata trabalhadores submetidos a trabalho escravo no Pará

(foto: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal, em ação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, composto pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MPF, MPT e DPU, prendeu em flagrante na última sexta-feira (16/9), na localidade de Mula Perdida, município de Bannach/PA, o proprietário de uma fazenda que mantinha quatro trabalhadores em condições de trabalho semelhantes à escravidão.

Os trabalhadores estavam alojados em barracos precários, de palha e lona, sem as mínimas condições de higiene, asseio e civilidade para a digna permanência humana. O córrego que abastecia de água os trabalhadores também servia como bebedouro dos animais. Não havia condições para armazenamento de alimentos. Os salários eram retidos para pagamento de dívidas com o empregador, incluindo os instrumentos de trabalho utilizados e os trabalhadores eram proibidos de se afastarem do local onde eram explorados, pois suas dívidas nunca eram quitadas.

O proprietário da fazenda foi encaminhado ao presídio e posteriormente liberado mediante pagamento de fiança arbitrada pelo Juízo. Ele responderá pelo crime de redução à condição análoga à de escravo.