Duas cidades dos EUA têm protestos após mortes de negros pela polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cidades norte-americanas de Charlotte (Carolina do Norte) e Tulsa (Oklahoma) tiveram protestos na noite de terça-feira (20) e madrugada de quarta (21) após homens negros serem mortos pela polícia em dois casos, um em cada cidade. Em Charlotte, 12 policiais ficaram feridos em protestos, anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira (21). Segundo a imprensa local, vários civis também ficaram feridos.

Os manifestantes se reuniram no fim da noite de terça-feira em uma área de Charlotte, onde o homem foi morto, com cartazes com a frase "A vida dos negros importa" e gritos de "Sem justiça não há paz". Centenas de pessoas saíram às ruas em protesto contra o assassinato de Keith Lamont Scott, morto por um policial. Ele tinha 43 anos. De acordo com uma emissora de TV, a polícia procurava um suspeito quando agentes viram Keith Lamont Scott, que não era a pessoa procurada, dentro de um veículo estacionado na área de um complexo de edifícios.

Os agentes afirmaram que Scott tinha uma arma de fogo e que sentiram ameaçados. Um policial abriu fogo e matou o homem. A família de Scott, no entanto, afirmou que a vítima não carregava nenhuma pistola, e sim um livro, quando foi morto.

A polícia diz que recolheu uma arma no local da morte e que está entrevistando testemunhas. De acordo com a imprensa, o policial responsável pela morte, Brentley Vinson, foi suspenso de suas funções. O Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenberg disse que, nos protestos, cerca de 12 agentes ficaram feridos e um policial foi atingido no rosto com uma pedra. Os manifestantes também destruíram carros de polícia.

Outra mensagem da polícia afirma que os agentes foram "feridos esta noite quando trabalhavam para proteger nossa comunidade durante uma manifestação". A prefeita da cidade, Jennifer Roberts, pediu calma à população. "A comunidade merece respostas e acontecerá uma investigação profunda", disse. "Vou entrar em contato com os líderes da comunidade para trabalharmos juntos."

OKLAHOMA

Em Tulsa, centenas se manifestaram na frente da sede da polícia pedindo a demissão de Betty Shelby, a policial que matou a tiros Terence Crutcher, 40, na sexta-feira (16). Vídeos feitos por câmeras no carro e no helicóptero da polícia mostram o confronto. A policial diz que Crutcher não seguiu instruções e parecia estar tentando pegar um revólver no bolso. A família diz que ele estava com as mãos para cima e não ameaçava os policiais.

O caso está sob investigação. Na semana passada, em Columbus, Ohio, um garoto negro de 13 anos que segurava uma arma de brinquedo foi morto pela polícia. O caso também é investigado pelas autoridades.