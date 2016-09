A Secretaria de Estado da Educação definiu o cronograma de orientações para as matrículas e rematrículas da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2017. Entre os dias 9 e 25 de novembro, os alunos maiores de 18 anos, pais, mães ou responsáveis devem comparecer à instituição de ensino onde estão matriculados a fim de confirmar a rematrícula para o próximo ano.



De 21 a 25 de dezembro será feita a entrega da carta-matrícula aos alunos de 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental das redes municipal e estadual de ensino. “É importante os pais e responsáveis ficarem atentos aos prazos das matrículas e rematrículas para não perderem as datas. A orientação é que procurem as escolas perto de onde moram e não esqueçam de levar identidade e comprovante de endereço”, explicou a superintendente da Educação, Fabiana Campos.



A confirmação da vaga/matrícula para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Médio será entre os dias 28 de novembro e 02 de dezembro. Neste mesmo período serão feitas as matrículas iniciais nas escolas de educação básica na modalidade Educação Especial.



No período entre 5 e 9 de dezembro a Secretaria de Estado da Educação fará o levantamento das vagas que sobraram para serem ofertadas para novas matrículas. Já entre os dias 12 a 16 de dezembro os alunos de todas as séries e modalidades de ensino, de outras redes de ensino, de outros municípios ou estados podem fazer a solicitação de vagas. O cadastramento para espera de vagas será no dia 22 de dezembro.



O cronograma segue a Instrução Normativa Conjunta nº 001/2016, resultado do trabalho conjunto da Superintendência da Educação (Sued) e da Superintendência de Desenvolvimento Educacional (Sude) da Secretaria Estadual da Educação.



Para acessar a instrução de matrícula e detalhes dos documentos necessários acesse www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucao_matriculas_2017.pdf