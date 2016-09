Me senti humilhada por Russomanno, diz caixa que aparece programa de TV

ARTUR RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma caixa de supermercado que aparece em uma reportagem feita para TV pelo apresentador Celso Russomanno (PRB) diz que se sentiu humilhada por ele no episódio. A mulher afirma que foi suspensa da empresa e transferida após o caso. As imagens feitas em 2009, em um mercado na Vila Formosa (zona leste), mostram Russomanno fazendo matéria sobre compra de itens avulsos na loja. Ele rasga um pacote de papel higiênico, um de papel toalha e um pacote de caixas de fósforos, querendo comprar as unidades. A jovem diz alguma coisa inaudível. Ao que Russomanno responde: "Isso é problema seu ou nós vamos chamar a polícia. Eu quero uma toalha de papel, como manda a lei. Eu quero uma caixa de fósforo", diz. Momentos depois a PM chega ao local. "Quando estava indo embora, fiquei lá sentada desolada. Cheguei em casa e desabei. Contei para o meu marido e chorei", diz Cleide Cruz, 36, que na época do vídeo tinha 25. A chefia de Cleide considerou que ela não soube lidar com a situação, segundo ela. A primeira transferência da Vila Formosa para Ferraz de Vasconcelos (Grande SP). "Eles foram claros que eu deveria ter sido mais simpática, que eu deveria ter sido mais educada. Teria que ter feito alguma coisa para contornar a situação", diz ela, que considera que as exigências do apresentador estavam acima do alcance dela. Cleide, que hoje é vocalista de uma banda de reggae, afirma que ficou engasgada com a história. Após o vídeo editado do programa passar a circular na internet por causa do período de eleições, amigos a aconselharam a falar sobre o caso. Ela publicou, então, um vídeo no YouTube. "Não ofendi nem insultei a atendente. Apenas defendi o direito do consumidor de adquirir os produtos na quantidade adequada às necessidades da consumidora", afirma Russomanno, por meio da assessoria de imprensa. OUTRO LADO Russomanno nega ter humilhado Cleide. O canal do candidato no YouTube publicou em 2009 dois vídeos com a íntegra da reportagem, que totalizam 17min58s. A versão que circula atualmente em redes sociais, com 8min32s, tem apenas os trechos em que o repórter fala de maneira mais séria com as atendentes de um supermercado. Na gravação, o deputado chega a chamar a polícia, numa situação constrangedora para a jovem. "Às vezes, com grandes corporações, temos que ser firmes e nos colocar no lugar de quem precisa", diz o candidato na nota. Leia a nota de Celso Russomanno na íntegra: "Queremos esclarecer aos leitores do jornal e desta coluna que o vídeo da operadora de caixa do supermercado que está sendo veiculado nas mídias sociais é uma edição manipulada, na tentativa de enganar os cidadãos. Não ofendi nem insultei a atendente. Apenas defendi o direito do consumidor de adquirir os produtos na quantidade adequada às necessidades da consumidora. Como o vídeo em questão é uma montagem, não mostra que no final as funcionárias me agradecem e defendem a ação. O caso foi solucionado e beneficiou milhares de consumidores de baixa renda que muitas vezes precisam comprar produtos avulsos e mais baratos. Para resolver problemas, às vezes, com grandes corporações, temos que ser firmes e nos colocar no lugar de quem precisa. Foi isso que fiz e a própria operadora do caixa, bem como a gerente, me agradeceram no final. Como estamos na frente em todas as pesquisas, muitos querem denegrir nosso trabalho. Vamos todos ficar atentos. A verdade dos fatos está exposta nos links com a matéria completa."