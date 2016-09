Curitiba recebe exposição de artista português

As belezas do Brasil e Portugal, a felicidade em pinceladas inspiradoras, alegres e leves. Essa é a Colors Shaped My Heart (As cores moldaram meu coração), exposição do artista português Eduardo Bragança, que ficará em cartaz em Curitiba, na Galeria Zilda Fraletti, entre os dias 18 de outubro e 05 de novembro. Carregadas de simbolismo iconográfico, cor e referências literárias, as obras do português exigem uma leitura atenta e são repletas de valores sentimentais.

As peças que estarão expostas em Curitiba trazem toda a influência do Brasil na vida do artista em uma linguagem cromática. No total, a exposição Colors Shaped My Heart conta com 30 obras: 10 esculturas e 20 pinturas. “Os quadros abusam dos tons de azuis, pasteis e fluorescentes, trazendo a ideia de leveza e frescor. Além de uma grande quantidade de frases e palavras, que tem como objetivo mexer com o lado emocional, convidar o expectador a refletir sobre as mensagens”, explica Eduardo Bragança.

Quanto às esculturas, essas são uma sucessão das suas pinturas, trazendo grandes pinceladas que remetem a fragmentos de suas telas, surgindo ainda com pinceladas suspensa e um lindo pé de mármore, sempre com palavras e mensagens em meio às obras.

Sobre Eduardo Bragança

Nascido na cidade do Porto, em Portugal, Eduardo Bragança é formado em Design de Moda e Design de Calçado, segmentos em que atuou durante mais de seis anos. Aos poucos, direcionou seu trabalho para outras áreas do design, trabalhando como design publicitário e de web.

Em 2003, Bragança descobriu o universo da pintura como uma ferramenta de comunicação alternativa e de interação de seus ideais estéticos. Pouco tempo depois, em 2005, após sua primeira exposição, passou a fazer parte do arquivo do Registro Nacional, em vídeo, dos Artistas Plásticos Portugueses, com a curadoria da Cinemateca Portuguesa. Em 2006, após ganhar destaque na revista grega Freemag, sendo tratado como “uma nova revelação da pintura contemporânea”, passou a integrar coleções internacionais em cidades como Atenas, Barcelona, Londres, Lisboa, Paris, Estocolmo e São Paulo.

A exposição Colors Shaped My Heart ficará em cartaz entre os dias 18 de outubro e 05 de novembro, na Galeria Zilda Fraletti (Avenida Batel, 1750 – lojas 08, 10 e 12), na cidade de Curitiba. Os trabalhos poderão ser visitados gratuitamente de segunda a sexta, das 09h30 às 18h30, e aos sábados, das 10h às 14h.