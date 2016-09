Prefeitura de Curitiba abre sindicância e pode convidar Greca a prestar esclarecimentos

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Curitiba abriu nesta quarta-feira (21) uma sindicância para apurar a responsabilidade sobre o desaparecimento de 12 obras de arte de um museu municipal. Uma reportagem da Folha de S.Paulo mostrou a suspeita de que parte desse acervo esteja numa chácara pertencente ao ex-prefeito Rafael Greca (PMN), que concorre ao cargo novamente e lidera as pesquisas de opinião. Ele é o principal adversário do atual prefeito Gustavo Fruet (PDT), que tenta a reeleição. Fotos publicadas por Greca em redes sociais e divulgadas na reportagem mostram objetos que coincidem, em descrição e imagens, com os itens desaparecidos em 1995, do museu Casa Klemtz. Na época, Greca era prefeito da cidade (1993-1996). O candidato afirmou desconhecer o desaparecimento das peças e diz que seu mobiliário é de herança e pertence ao acervo da família. A gestão de Fruet afirma que não tinha informações sobre o paradeiro das peças desaparecidas até a publicação da reportagem da Folha de S.Paulo. Agora, com base na publicação, a sindicância irá apurar a responsabilidade de servidores e, eventualmente, convidar o próprio Greca a prestar esclarecimentos. O ex-prefeito não é obrigado a comparecer, já que não é servidor municipal. As conclusões finais da sindicância, conduzida pela Procuradoria-Geral do Município, serão encaminhadas à polícia se ficar demonstrado que houve crime. Servidores envolvidos no sumiço também podem ser penalizados administrativamente, à luz do Estatuto do Servidor. Em nota, Greca afirmou que estranha que o caso venha à tona dez dias antes das eleições. Na última pesquisa Ibope, divulgada na segunda (19), o ex-prefeito tinha 45% das intenções de voto, contra 16% de Fruet, em segundo lugar. "Se há semelhança [entre as peças], é de estilo do mobiliário da época, comum nas residências tradicionais de Curitiba, grande centro de produção moveleira", disse o candidato, em nota. "Os móveis de madeira de estilo eclético eram copiados diferentes vezes por um mesmo artesão. Os de ferro eram reproduzidos pela fundição Mueller."