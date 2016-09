Materiais recicláveis fazem estrutura do Sutentaba, no Parque Guairacá

Setenta crianças inauguraram na tarde desta quarta-feira (21) o espaço Sustentaba, no Parque Guairacá, localizado no bairro Fazendinha, região sul da cidade. Estudantes do 4º e 5º ano dos Centros de Educação Integral Francisco Klemtz e Nina Maria Martins Moreira preencheram as paredes do Centro de Capacitação para Sustentabilidade – o Sustentaba - com material reciclado arrecadado durante a semana. O espaço será utilizado para a educação ambiental pelas escolas da região e será aberto à visitação pública.

A ideia do material reciclável na estrutura surpreendeu o aluno Matheus Henrique Alves Leite, do 4º do CEI Francisco Klemtz. “Ficou bonito. Eu nunca havia pensado nisso. É muito interessante”, afirma. Os estudantes assistiram a uma peça de teatro que teve como tema a proteção do meio ambiente e o crescimento sustentável das cidades. “Esse espaço é muito legal. Tem tudo a ver com a peça de teatro”, afirma Yasmim Buss, estudante do 4º ano do CEI Nina Maria Martins Moreira.

Para a professora de ciências Maíse Merlin, a Sustentaba vai contribuir para deixar a matéria mais atrativa. “O Parque Guairacá é praticamente o quintal da escola. Podemos fazer várias atividades na Sustentaba sem depender de transporte. O espaço será muito bem utilizado”, garante. As crianças já participam do projeto de educação ambiental Olho d’Água, que aborda a preservação de nascentes e rios de Curitiba.

O Parque Guairacá foi inaugurado há dois anos, em março de 2014, e tem 120 mil metros quadrados. A área faz parte do projeto Rio Parque de Conservação Barigui e ocupa 1,3 mil metros lineares às margens do Rio Barigui. Uma de suas funções é amenizar o impacto das chuvas, atuando na contenção de enchentes.

Entre os equipamentos implantados no Parque Guairacá estão pista de passeio compartilhado entre pedestres e ciclistas, quadras esportivas, playground e iluminação, além da recomposição da mata ciliar com vegetação nativa. O local também recebeu um lago, obras de drenagem, terraplanagem, paisagismo, recuperação da área de preservação permanente existente, instalações elétricas e hidráulicas e construção de ponte, passarelas e área de lazer.

Estiveram presentes na solenidade o secretário municipal do Meio Ambiente, Renato Lima; o subprefeito da Fazendinha/Portão, Marco Melo; a chefe do Núcleo de Educação da Subprefeitura Fazendinha/Portão, Célia Albuquerque; o tenente Toaldo, da Polícia Miliar e Mário de Mari, do Lions Clube.