BC dos EUA mantém taxa de juros e sinaliza alta neste ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fed (Federal Reserve, banco central americano) manteve inalterada a taxa de juro do país nesta quarta-feira (21), mas indicou que pode apertar a política monetária antes de 2017, já que tem havido melhora do mercado de trabalho americano. No comunicado divulgado após o anúncio da decisão sobre os juros, o Fed ponderou que o cenário para um aumento nas taxas tem se fortalecido, com melhora da atividade econômica e ganhos considerados "sólidos" no mercado de trabalho. O BC americano disse ainda que decidiu manter os juros inalterados "até que haja mais evidências de progresso de seus objetivos de emprego e inflação". Três integrantes do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) votaram por uma alta dos juros na reunião desta quarta (21): a presidente do Fed de Kansas, Esther George; a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester; e o presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren. A presidente do Fed, Janet Yellen, disse esperar uma alta dos juros neste ano "se o mercado de trabalho continuar a melhorar e novos riscos não surjam". Os integrantes do Fomc do Fed reduziram o número de altas de juros que esperam para este ano de duas para uma. Analistas esperam que esse aumento ocorra em dezembro. Três dos 17 membros disseram que os juros devem permanecer estáveis pelo resto do ano. Para 2017, os membros preveem dois aumentos, ante estimativa anterior de três altas.