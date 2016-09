Mostra narra história do Departamento Penitenciário

Em comemoração aos 108 anos de história do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), uma mostra foi organizada com parte do acervo do Museu Penitenciário e estará disponível para visitação a partir desta quinta-feira (22), na sede da instituição, em Curitiba. O espaço fica aberto até o próximo sábado (24).



Organizada em sete espaços temáticos que narram a história do sistema penitenciário paranaense, a mostra traz documentos, fotos, roupas e objetos (inclusive apreensões feitas dentro das unidades prisionais), datados de 1910 até os dias atuais.



NOVIDADE – Diferente das edições anteriores, quando a antiga tipografia do Estado era o carro-chefe da exibição, essa mostra terá como tema central o regulamento da primeira penitenciária do Estado, datado de 23 de setembro de 1908, através do decreto 564, assinado pelo então presidente da Província, Francisco Xavier da Silva.



Outra novidade da semana de comemoração ao aniversário do Depen será o espaço História Contada, evento realizado nos três dias da mostra, sempre às 10h30, em que servidores contarão fatos históricos ouvidos ou vividos por eles, resgatando uma prática do registro oral.



Haverá ainda a apresentação do canteiro de trabalho para recuperação de documentos históricos, no qual duas presas treinadas pelo Museu Paranaense auxiliam na recuperação de documentos antigos ligados ao sistema penal.



SERVIÇO – A mostra será aberta ao público nesta quinta-feira (22) e segue até o próximo sábado (24). O horário de visitação é das 10h às 17h. A entrada é gratuita. Endereço: Rua Dom Pedro I, 752, Água Verde, Curitiba - Sede Depen.