Nova linha de transmissão vai beneficiar população do Norte do Paraná

A Copel iniciou o lançamento de cabos das torres da nova linha de transmissão que está em construção entre Assis (SP) e Londrina (PR). A obra é determinante para reforçar a integração do sistema elétrico entre as regiões Sul e Sudeste do Brasil e vai beneficiar a população da região Norte do Paraná quando entrar em operação, em setembro de 2017.



Com investimentos de R$ 150 milhões, o empreendimento aumenta o número de linhas no sistema e, consequentemente, as fontes de fornecimento de energia. Na prática, quanto mais linhas de transmissão disponíveis no sistema elétrico, maior a qualidade da energia fornecida à população e menor o risco de desligamentos.



Com 123 quilômetros de extensão, a rede vai operar em 500 mil volts (kV) e passará por sete municípios paranaenses - Londrina, Assaí, Jataizinho, Uraí, Cornélio Procópio, Leópolis e Santa Mariana, e pelos municípios paulistas de Cândido Mota e Assis.



“Estamos trabalhando ininterruptamente na construção desta nova linha. Ela faz parte do projeto de expansão da nossa área de transmissão e contribui não apenas para a qualidade do setor elétrico do Estado, mas de todo o Brasil”, ressalta do presidente da Copel, Luiz Fernando Leone Vianna.



A concessão da linha foi conquistada pela Copel em leilão organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para ampliar a capacidade de intercâmbio de energia entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste.