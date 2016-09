(foto: Divulgação)

Na imagem a sra. Neidamar Fugaça (D), Superintendente do grupo VITA recebe a Certificação Diamante Prime em Prevenção de Lesões de Pele do Grupo 3M. Com ela a enfermeira e gerente de contas do Paraná do Grupo 3M, Francielle Grigoletto. A certificação é um programa educacional da 3M que reconhece instituições e profissionais pelo trabalho de prevenção e foco na cultura da "pele íntegra". Dos 7 mil hospitais do Brasil, apenas 58 detém a certificação, sendo três deles no Paraná - com destaque para os hospitais VITA Curitiba e VITA Batel.

CERTIFICADO II

A A.Yoshii obteve o melhor desempenho econômico na região Sul no setor de Construção e Engenharia de acordo com o ranking Valor 1000, realizado anualmente pelo jornal Valor Econômico. A construtora ocupa ainda a 13ª posição entre as empresas de melhor desempenho econômico do setor no país.

ARROZ

Para fortalecer o fornecimento de um dos principais alimentos do brasileiro, a JJ Food Solutions apresenta a Riva, a nova marca de alimentos do Brasil. Com uma importação de 1.200.000 fardos/ano de arroz para o país, a Riva vai alimentar uma parcela do mercado que em 2015 consumiu 12 milhões de toneladas. Importado do Paraguai, o produto será vendido nas redes atacadistas e cestas básicas, abastecendo o mercado brasileiro.

* Curitiba é uma das 48 cidades brasileiras a receber o Startup Day, um evento promovido pelo SEBRAE, de forma simultânea em todo o Brasil.

* A capital paranaense vai receber 300 estudantes de todo o Brasil para o Hackathon SENDI 2016. Realizado pela ABRADEE (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica) e organizado pela Copel, Universidade Positivo (UP) e Senai- Centro Internacional de Inovação – C2i, o evento acontece de 4 a 6 de novembro, no Expotrade.

* A Sodexo foi eleita pelo 12º ano consecutivo como líder do Índice Dow Jones de Sustentabilidade, com a melhor classificação do setor. A empresa também foi eleita pelo terceiro ano seguido como líder do grupo de Serviços ao Consumidor.

* “Da Madeira ao Madero”. Esse será o tema do Estrela ADVB de setembro, com o Chef e presidente da rede Madero, Junior Durski. A palestra com Durski acontecerá dia 29 de setembro, a partir das 8h, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

* O Shopping Curitiba será palco de pocket show e bate-papo com Tiago Abravanel, no dia 22 de setembro, a partir das ​10h.