Erundina muda tom da campanha para estancar perda de 'voto útil' para Marta

ANGELA BOLDRINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha da candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Luiza Erundina, que vinha apostando em memes e peças de humor no horário eleitoral na TV, mudou de estratégia na reta final do primeiro turno para estancar a perda de votos para o chamado "voto útil". "A gente está disputando um projeto, é importante que as pessoas votem em quem elas realmente querem e não no 'menos pior'", afirma Pedro Ekman, o produtor responsável pelos vídeos da campanha da deputada. Nas inserções de 30 segundos, o vídeo enfatiza a história de Erundina, que "saiu do sertão" e "sempre lutou contra os ricos". As imagens mostram a deputada, de 81 anos, sobre um carro de som em protesto contra o governo de Michel Temer e em uma sala escolar com os dizeres "fora, Temer" na lousa às suas costas. No final, que também está presente na versão de dez segundos -tempo que a candidata tem no bloco do horário eleitoral e que havia levado a campanha a usar memes como a ErunBolt para chamar a atenção-, o slogan "faça valer a pena". "As pesquisas de intenção de voto se tornaram muito importantes na campanha, e elas acabam direcionando o eleitor", diz Ekman. Segundo ele, Erundina tende a perder votos para Marta Suplicy, do PMDB, por terem perfis parecidos: ambas são ex-prefeitas, ex-petistas e lembradas por gestões voltadas para os bairros periféricos. Na última pesquisa Datafolha, realizada em 8 de setembro, Marta aparece com 21% de intenções de voto, em segundo lugar, atrás de Celso Russomanno (PRB). Erundina aparece em quinto lugar, com 7% das intenções, tecnicamente empatada com o candidato do PT, Fernando Haddad, com 9%. De acordo com Ekman, apesar do perfil político parecido com o de Haddad, o único candidato majoritário além da deputada a se posicionar contra o impeachment de Dilma Rousseff, a deputada não tende a perder muitos "votos úteis" para o petista. Questionada sobre críticas de que ela e Haddad estariam dividindo os votos da esquerda, Erundina afirmou que, "se são dois partidos, são duas propostas" e disse ter críticas à gestão do candidato. "É uma eleição em dois turnos, no segundo turno a gente vê o que faz", disse. MORADIA A candidata participou de caminhada por diversos pontos do extremo sul de São Paulo nesta quarta-feira (21) e voltou a afirmar que pretende "reeditar" seu programa dos mutirões para construção de moradia na periferia. Nos chamados mutirões de autogestão, os próprios moradores construíam suas casas, o que, segundo a candidata, reduz os custos em 40%. Erundina visitou os bairros do Jardim Ângela e Jardim Aracati, no sul da cidade, e conversou com moradores a respeito da questão da moradia. Ela também prometeu a criação de polos de comércio e emprego nas regiões mais afastadas do centro e a descentralização das decisões. "Não é possível ter uma política única para a cidade, porque cada subprefeitura é uma cidade dentro de São Paulo", afirmou a candidata.