Idosos participam de atividades práticas sobre segurança no trânsito

A vulnerabilidade dos idosos nas vias e calçadas foi um dos temas trabalhados nas Escolas de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) na campanha “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”. As atividades integram as ações promovidas durante a Semana Nacional de Trânsito, que segue até domingo (25).



Nesta quarta-feira (21), cerca de 50 idosos dos Centros de Convivência São Sebastião e Meu Cantinho do município de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, participaram de atividades teóricas e práticas. Foram abordados temas como orientações sobre sinalização, travessia na faixa de pedestres e o comportamento em locais de grande circulação de veículos.



De acordo com a coordenadora de Educação no Trânsito do DER-PR, Maria Lúcia Alvis Kutianski, as atividades são voltadas para a ideia de valorização da vida. “Trabalhar com os idosos é muito importante. Nós os orientamos em função da mobilidade reduzida, devido à idade, e ao cuidado redobrado que eles devem ter no trânsito”, afirma.



Um teatro sobre situações de risco dos idosos no trânsito também foi apresentado de maneira lúdica e interativa.



APRENDIZADO - Casados há 52 anos, Mariano e Sebastiana Ribeiro de Almeida destacaram que as informações da Escola de Trânsito foram transmitidas de forma divertida. “Eu gostei muito das aulas teóricas e também do teatro, mostrando como devemos atravessar a rua”, comenta Sebastiana. De acordo com Mariano, esse conteúdo será passado para os netos.



Participante assídua dos grupos dos centros de convivência, Ilsa de Lima, 71 anos, contou que já sofreu um acidente de trânsito e que a atividade foi uma oportunidade diferenciada para o seu grupo. “Foi muito bom, todos nós aprendemos bastante sobre os cuidados que devemos ter nas ruas e outras atitudes que nos trazem mais segurança”, destaca.



MAIS AÇÕES – Além da programação especial para os idosos, as Escolas de Trânsito do DER promovem outras iniciativas alusivas à Semana Nacional do Trânsito em todo Paraná. As ações continuam nesta quinta e sexta-feira (22 e 23) em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Francisco Beltrão e Maringá.