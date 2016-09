USP e Unicamp caem em ranking internacional de universidades

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP e a Unicamp caíram na avaliação de um dos principais rankings universitários do mundo, o Times Higher Education. As duas instituições, contudo, ainda são as duas mais bem avaliadas do país na classificação mundial. A Universidade de São Paulo estava no grupo das universidades entre o 201º e o 250º lugar na última classificação -a partir da 200º posição, a colocação é feita em grupos. Na listagem mais recente, a instituição foi classificada entre o 251º e o 300º lugar. A universidade passa por grave crise financeira. A Universidade de Campinas também caiu uma classificação no ranking internacional: passou do grupo 351º-400º para o grupo 401º-500º neste ano. Ambas instituições são mantidas pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB). "Melhoramos nossa pontuação nos indicadores de quadro docente, international outlook, e citações, e tivemos uma piora nos indicadores de investimento pela indústria e pesquisa. Estes dois últimos indicadores estão fora do controle da universidade e refletem a crise", avaliou a pró-reitora de Desenvolvimento Universitário da Unicamp, Teresa Atvars. "Como são pontuações relativas, a queda que tivemos reflete muito mais a melhora de outras universidades do que a piora na produção da Unicamp", disse. A USP não comentou a listagem até a publicação deste texto. O Brasil tem 27 instituições na classificação. Abaixo das instituições estaduais paulistas, aparecem as universidades federais do ABC (SP), Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, entre outras. As três únicas universidades privadas no ranking internacional são as PUCs (Pontifícia Universidade Católica) do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. No ranking mundial, ocupam o topo da lista instituições dos Estados Unidos e Reino Unido. As três primeiras são Universidade de Oxford, Instituto de Tecnologia da Califórnia e Universidade Stanford. No RUF (Ranking Universitário Folha), a USP e a Unicamp perdem apenas para a UFRJ (federal do Rio) entre as melhores universidades brasileiras. Com 97,46 pontos -0,43 a mais que a USP-, a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) ultrapassou pela primeira vez estadual paulista na avaliação de universidades. No ranking QS World 2016, divulgado no começo do mês, as duas instituições estaduais de São Paulo também aparecem no topo -e ainda subiram de posição em relação ao ano passado, assim como a UFRJ. A USP ocupa o 120º lugar, e a Unicamp, o 191º.