Governo reduz tributação para incentivar o plantio de espécies florestais nativas

O governador Beto Richa assinou nesta quarta feira (21) o decreto número 5099/16 que isenta do pagamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a comercialização de mudas de espécies florestais nativas do Paraná.



A medida, adotada no Dia da Árvore, tem como objetivo dar estímulo financeiro e econômico para viabilizar o plantio de árvores como a Araucária, ameaçada de extinção.



Richa afirmou que o propósito da iniciativa é incentivar os produtores a preservar as riquezas da Mata Atlântica. “Esta é mais uma forma do Estado incentivar a preservação das nossas riquezas naturais. Certamente pode contribuir com todo o processo de restauração da Mata Atlântica”, disse o governador.



OUTRAS ESPÉCIES - Além da Araucária, o decreto abrange espécies como Angico Vermelho, Aroeira, Bracatinga, Canafístula, Canela Sassafrás, Caixeta, Cedro Rosa, Erva Mate, Guanandi, Imbuia, Ipê Roxo, Jequitibá, Louro Pardo, Palmito Juçara, Pau Marfim e Peróba Rosa.