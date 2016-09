Zuckerberg promete doar US$ 3 bi para prevenir, tratar e curar doenças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua esposa, Priscilla Chan, prometeram nesta quarta-feira (21) investir mais de US$ 3 bilhões em um plano para curar, prevenir ou tratar doenças. "É um grande desafio", disse Zuckerberg em um evento em São Francisco (Califórnia), ao anunciar a Iniciativa Chan Zuckerberg. "Falamos com especialistas nos últimos anos que acreditam que é possível, por isso lançamos nisso." Os investimentos incluirão um centro de pesquisas de biociência, chamado Biohub, e planos de um chip para diagnosticar doenças, monitoramento contínuo da pressão sanguínea e um mapa de tipos de células do corpo. Chan e Zuckerberg doarão US$ 600 milhões na próxima década para o centro de pesquisas Biohub, que reunirá pesquisadores da área da baía de San Francisco e cientistas das Universidades da Califórnia San Francisco, Universidade da Califórnia Berkeley e Universidade Stanford. Os dois projetos iniciais do centro de pesquisas serão um "Atlas de Células", um mapa das células que controlam os principais órgãos do corpo e a "Iniciativa para Doenças Infecciosas", que desenvolve novas ferramentas, testes, vacinas e estratégias para combater doenças como HIV, Ebola e Zika.