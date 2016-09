BMW 220i Active Tourer um monovolume nada discreto

O motor 2.0 quatro cilindros turbo de 192 hp. (foto: Divulgação)

BMW 220i está nas concessionárias Euro Import com condições especiais de venda e financiamento até o final do mês de setembro com um preço especial. De R$ 166.960,00 por apenas R$ 149.950,00. Além do desconto exclusivo, as condições também são facilitadas. É possível fazer o pagamento com 60% de entrada e o saldo parcelado em 12 meses com taxa 0%. Além disso, o cliente ainda recebe um bônus na avaliação do carro usado. O Série 2 Active Tourer, é um monovolume com foco no espaço interno, em alguns aspectos semelhante ao novo X1, pois divide a mesma plataforma modular. A frente conserva os faróis curvilíneos com dois aros luminosos. Visto de lateral, os vincos bem definidos e a coluna C são elementos em comum com o SUV, bem como as lanternas horizontais e a ampla abertura do porta-malas. As rodas são aro 17'’, com pneus 205/55 runflat, que podem rodar a velocidades moderadas mesmo estourados. O interior desta versão traz ar-condicionado automático digital de duas zonas, freio de estacionamento com acionamento elétrico, volante revestido em couro com paddle-shifts e acabamento em aço escovado, controlador de velocidade de cruzeiro com função de frenagem, apoio de braço central retrátil, banco traseiro tripartido com descansa-braço e porta-objetos, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, sensor de estacionamento traseiro, Start/Stop (desligamento automático do motor em paradas), seletor de modos de condução Eco Pro e regeneração da energia nas frenagens. O sistema multimídia BMW ConnectedDrive traz tela de 6,5 polegadas e é operada por comandos no console, ao lado direito da alavanca de câmbio. Inclui GPS com informações de trânsito em tempo real para algumas localidades, serviços de concierge, manual do proprietário, entradas USB/auxiliar e gráficos do sensor de estacionamento. O motor 2.0 quatro cilindros turbo entrega 192 hp. Com a tração dianteira, o assoalho traseiro é plano, que aumenta o espaço interno para passageiros traseiros e bagagem, pois o porta-malas tem capacidade de 468 litros. Em termos de segurança, o BMW 220i conta com seis airbags (frontais, laterais dianteiros e traseiros), controles de estabilidade e tração, kit de primeiros socorros, alarme e estepe fino de emergência.