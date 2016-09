Ford Fusion 2017 ganha versão Ecoboost

Fusion 2017 tem visual levemente renovado (foto: Divulgação)

A Ford Center apresenta o novo Fusion 2017. Com visual renovado, o sedã grande da Ford, líder nas vendas do segmento, chega as lojas de Curitiba, Maringá e Blumenau mais recheado de tecnologia, com motor mais potente e novas versões. O Fusion se torna o primeiro do seu segmento a oferecer assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestres, sistema operado por radar e sensores, que ajuda a evitar atropelamentos e colisões. Também traz piloto automático adaptativo com “stop and go”, alerta de colisão com assistência de frenagem autônoma e estacionamento automático de segunda geração. O sistema de conectividade também foi atualizado, trazendo o SYNC 3 com tela de 8 polegadas e conexão Apple CarPlay e Android Auto. No design as mudanças são a grade dianteira com sistema de fechamento ativo (que abre e fecha para melhorar a aerodinâmica e refrigeração do motor), faróis Full LED e novas lanternas traseiras também em LED. As rodas de 18 polegadas, com três desenhos diferentes, são itens de série em todas as versões. No interior o seletor do câmbio, que agora passa a ser operado por meio de um botão giratório além de uma nova opção de acabamento, Soft Ceramic em preto e branco, será oferecida na versão Titanium AWD. A linha Fusion 2017 recebe o motor 2.0 Ecoboost Turbo. Com atualizações, teve um ganho de 14 cavalos de potência, passando a entregar agora 248 cv e torque de 38 kgfm de torque. O novo Fusion 2017 ganha uma nova versão turbinada, a 2.0 EcoBoost SEL, oferecida como opção intermediária, por R$ 125.500. O 2.0 EcoBoost Titanium, topo de linha, tem preço de R$ 138.000 com tração dianteira e R$ 154.500 com tração integral. A versão 2.5 Flex SE, também bem equipada, custa R$ 121.500.