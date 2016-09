A Uma das atrações da Chevrolet no Salão de São Paulo, a nova geração do Camaro estreia em breve no mercado brasileiro. As 100 primeiras unidades serão da série limitada Fifty, comemorativa aos 50 anos do lendário cupê norte-americano. A versão brasileira terá detalhes exclusivos. O Camaro se consagrou como o superesportivo de maior sucesso comercial do país, com mais de 5 mil unidades emplacadas desde novembro de 2010.

SUV Creta

A Hyundai fabricará o SUV Cretana em Piracicaba, no interior de São Paulo. A versão nacional terá novidades em equipamentos e design, com mudanças na comparação com o utilitário esportivo vendido em outros países. Com início das vendas prometido para 2017, o Creta feito no Brasil terá visual mais “robusto e imponente”. E será produzido sobre uma nova plataforma já o Creta usa a mesma base do Elantra.

Brasil Motorcycle

A 3ª edição do Brasil Motorcycle Show acontecerána Expo Renault, localizada dentro do Parque Barigui, entre os dias 7 e 9 de outubro, é um verdadeiro misto de salão e encontro para todos aqueles amantes de duas rodas. Marcas nacionais e internacionais de motocicletas vão estar presentes no BMS. Entre elas, destaque para icônicas como Harley Davidson, Triumph, Ducati, Honda e BMW. Além disso, também vão estar presentes referências importantes na área de customização e venda de peças de motocicletas.

Land Rover

Range Rover Evoque produzido no Brasil chega à Curitiba com preço especial em setembro às unidades da Euro Import oferecerão o veículo com preço especial à vista de R$ 199.900,00 ou então com entrada de 40% e saldo dividido em 23 parcelas de R$ 4.439,62 + parcela final e garantia de recompra. O SUV de luxo é fabricado em Itatiaia, Rio de Janeiro, ao lado do Discovery Sport.