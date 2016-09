Polícia prende suspeito de ataques com seringa no metrô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu nesta terça-feira (20) um suspeito de atacar uma estudante com uma seringa no metrô de São Paulo. Benedito José da Silva, 62, foi detido por volta das 18h, com uma sacola contendo roupas e 21 seringas, na plataforma da estação Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Segundo a polícia, ele foi identificado por ser muito semelhante ao retrato falado. A vítima, Julia Ramires Patuci, 18, compareceu à delegacia no mesmo dia e confirmou o reconhecimento do suspeito. Ela alega ter sido picada por ele em agosto, na estação Paraíso do metrô. Já foram registrados 23 boletins de ocorrência de picadas no metrô de São Paulo desde julho deste ano. No dia 31 de julho, um morador de rua foi preso sob suspeita de praticar o crime na região da avenida Paulista (Centro de São Paulo) contra duas mulheres. Há ainda um outro suspeito de ataque na estação Tamanduateí (à direita na foto acima).