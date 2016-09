Geddel diz que Temer não pediu explicações sobre defesa de anistia

MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) conversou por telefone nesta quarta-feira (21) com o presidente Michel Temer e disse que não deu explicações sobre o que considera sua "opinião pessoal" a respeito do projeto de lei que abriria brecha para anistiar políticos alvo da Lava Jato. Geddel telefonou para Moreira Franco, secretário do Programa de Parcerias de Investimento que acompanha Temer na viagem a Nova York, e pediu que ele passasse o celular ao presidente. "Falei com Temer, mas ele não me pediu explicações. Ele sabe que é minha opinião pessoal", afirmou Geddel. Após conversar rapidamente com o ministro, Temer deu uma entrevista à imprensa em Nova York na qual se disse surpreso com a opinião "personalíssima" de Geddel sobre o projeto e que não via como "prosseguir ou prosperar" essa questão. Completou dizendo que não daria "nenhuma orientação" à base de seu governo sobre a matéria. Geddel disse que o Ministério Público Federal enviou um projeto anticorrupção à Câmara no qual pede, entre outras medidas, a criminalização do caixa dois e, por isso, "é lógico" concluir que antes não era crime. "Era infração eleitoral. Criminalizar a partir de agora, como pede o Ministério Público, significa que não se pode punir quem foi beneficiado antes", afirma o ministro. "Quem disse que caixa dois não é crime é o Ministério Público, que quer criminalizar agora", completa. Geddel voltou a dizer que esse é um questionamento pessoal, não do governo ou de Temer, e que é preciso fazer um debate sobre o assunto.