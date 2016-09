Richa instala conselho disciplinar e administrativo no Depen

O governador Beto Richa participou nesta quarta-feira (21) da comemoração pelos 108 anos do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen). O governador instalou o Conselho Superior Disciplinar e Administrativo do Depen, criado por decreto governamental no dia 9 de agosto deste ano, e abriu a mostra com parte do acervo do Museu Penitenciário, que estará aberto ao público até sábado, na sede do Depen.



Richa lembrou que, com a criação do Conselho Superior, todas as medidas administrativas do Depen passam a ser avaliadas por um colegiado técnico, garantindo decisões mais democráticas e justas. “É uma demonstração clara do respeito e valorização do governo com o Departamento Penitenciário do Paraná”, disse o governador. Ele ressaltou que o Paraná tem obras de construção e ampliação de 14 unidades penitenciárias do Estado, em parceria com o governo federal. “Nosso objetivo é garantir cidadania e acabar com presos irregularmente em delegacia”, afirmou o governador. A ampliação deverá gerar mais de seis mil vagas no sistema penitenciário, segundo o diretor-geral do Depen, Luiz Alberto Cartaxo Moura.



AVANÇOS - O secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, ressaltou os 108 anos do sistema penitenciário do Estado. “Uma instituição centenária, que tem se modernizado nos últimos anos, com avanços como a criação deste Conselho Superior, que garantirá impessoalidade nas principais decisões, e respeito ao contraditório reforçando o caráter institucional do Depen”, afirmou.



Antes do colegiado, explicou Luiz Alberto Cartaxo Moura, todos os processos administrativos e disciplinares eram de responsabilidade da diretoria. “A criação do conselho é um marco histórico administrativo no Depen”, disse ele.



MUSEU - No mesmo evento foi aberta a Mostra Oficial do Museu Penitenciário, organizada com sete espaços temáticos que narram a história do sistema penitenciário paranaense. A mostra faz parte das comemorações dos 108 anos do sistema penitenciário.



As peças fazem parte do acervo do museu, com documento, fotos, roupas e objetos datados desde 1910 até os dias atuais. Parte do acervo está disponível para visitação na sede do Depen, em Curitiba, de 22 a 24 de setembro. Diferente das edições anteriores, quando a antiga tipografia foi o carro chefe da exibição, essa mostra tem como tema central o regulamento da primeira penitenciária do Estado, datado de 23 de setembro de 1908, através do Decreto 564, assinado pelo então Presidente da Província, Francisco Xavier da Silva.



HISTÓRIA CONTADA - Outra novidade da semana de comemoração ao aniversário do Depen é o espaço História Contada, evento realizado de quinta a domingo, às 10h30, em que servidores contarão fatos históricos ouvidos ou vividos por eles, resgatando uma prática do registro oral. Haverá, ainda, a apresentação do canteiro de trabalho para recuperação de documentos históricos, no qual duas detentas treinadas pelo Museu Paranaense auxiliam na recuperação de documentos antigos ligados ao sistema penal.



SERVIÇO – A mostra será aberta ao público nesta quinta-feira (22) e segue até o próximo sábado (24). O horário de visitação é das 10h às 17h. A entrada é gratuita. Endereço: Rua Dom Pedro I, 752, Água Verde, Curitiba - Sede Depen.