Vinte mil alunos serão avaliados

Vinte mil alunos da rede municipal de ensino serão submetidos a uma nova rodada de avaliação de desempenho. As provas com questões de história, geografia e ciências serão aplicadas em turmas de 4º, 6º e 8º anos, por meio do Sistema Municipal de Avaliação do Rendimento Escolar de Curitiba (Simare). O objetivo é monitorar o ensino na rede e, a partir dos resultados obtidos, reformular ou criar políticas para melhorar a qualidade da educação municipal.

O Simare avalia estudantes não alcançados pelos sistemas nacionais de avaliação em larga escala, como a Prova Brasil, a Provinha Brasil e a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). As avaliações acontecerão em outubro e as equipes que aplicarão as provas estão passando por treinamento. Os encontros acontecem no Centro de Formação Continuada da Secretaria Municipal da Educação.