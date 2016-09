Motoristas de Curitiba andam e param 19 mil vezes por ano

Congestionamento provocam paradas e arrancadas sucessivas desgastando o motor (foto: Franklin de Freitas)

Motoristas de Curitiba andam e param, em média, mais de 19 mil vezes por ano no trânsito, aponta estudo. A taxa medida está acima da média mundial, de 18 mil paradas/ano, e coloca a Capital paranaense como a terceira entre as capitais brasileiras neste anda e para.

O estudo divulgado nesta Semana Nacional do Trânsito foi elaborado pela Castrol e a TomTom, e divulgado no fórum Trânsito: Problemas e Soluções, que reuniu especialistas de diversas áreas em São Paulo para uma discussão sobre o crescente congestionamento nas grandes metrópoles brasileiras.

À frente de Curitiba aparecem São Paulo (22.800 paradas e partidas por ano) e Salvador (20.520). Belo Horizonte (18.480), completa as quatrop capitais brasileiras com números acima da média mundial conhecida.

Em comparação com o mesmo estudo divulgado em 2013, as quatro cidades mantiveram patamares semelhantes, acima da média mundial. Enquanto Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo tiveram ligeira melhora, a cidade de Salvador teve um pequeno aumento no número anual de “anda e para”, o que reforça a falta de soluções eficientes para combater o tempo perdido no trânsito diariamente.

“Nós conseguimos calcular, por meio desta parceria com a Castrol, a quantidade de vezes em que um carro andou e parou dentro de um determinado percurso. Isso gera um grande desperdício de tempo para a população”, afirma Marcelo Fernandes, Diretor de Operações na America Latina da TomTom.

“O movimento de anda e para resulta no desgaste de diversos componentes do motor do carro e até 75% deste desgaste ocorre no momento em que o carro dá a partida”, afirma Silvio Sumioshi, professor da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI).

O carro faz um esforço muito grande a cada vez que para e vai sair novamente. Assim, é necessária uma boa lubrificação do motor para evitar o desgaste de componentes essenciais para o bom funcionamento do motor, como a parede do cilindro, as válvulas, além do virabrequim”.

“Está no DNA do brasileiro o gosto pelo carro. Hoje temos uma frota de mais 17milhões de automóveis só no estado de São Paulo, com uma proporção de quatro habitantes por automóvel no Brasil inteiro. O automóvel representa mais de 25% do modo de deslocamento na região metropolitana de São Paulo”, afirma Fichmann.