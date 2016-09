Motociclista corre 20 vezes mais risco no trânsito

SAIBA MAIS Motoristas de Curitiba andam e param 19 mil vezes por ano

O número de acidentes de motociclistas cresce no Paraná. A cada hora, são registrados, em média, três acidentes de trânsito envolvendo motos no estado. Em 2015, segundo dados da Seguradora Líder, encarregada pelo Seguro DPVAT, foram 497.009 indenizações pagas por mortes envolvendo a categoria, ou seja, 76% das reparações.

Conforme a Associação Brasileira de Prevenção dos Acidentes de Trânsito, o risco de morrer em um acidente sobre uma motocicleta é 20 vezes maior do que uma colisão com um automóvel. Esse número sobe para 60 vezes se a pessoa não estiver usando o capacete.

Os motociclistas são considerados o maior grupo de risco no trânsito. Segundo a Seguradora, a motocicleta é o veículo responsável pelo maior número de mortes entre jovens de 18 a 44 anos, sendo 51%. No período de janeiro a dezembro de 2015, 53% dos acidentes foram fatais e em 56% o motociclista teve sequelas permanentes.

“Trabalhamos com uma estimativa de que 500 motociclistas morrem por ano no trânsito no Paraná. E a imprudência, o excesso de velocidade, a falta de uso de equipamentos obrigatórios, como capacete, está ligada a esse índice.”, diz o diretor-geral, Marcos Traad.