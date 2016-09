TC abre 282 milhões de páginas

Em iniciativa pioneira no País, o Portal Informação para Todos foi lançado ontem pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), e oferece pesquisa eletrônica facilitada sobre as principais informações administrativas das 399 prefeituras do Paraná. Os dados serão coletados das aproximadamente 289 milhões de páginas de texto (1,35 terabytes) recebidas pelo TCE-PR por meio de seus diversos sistemas informatizados de acompanhamento da gestão municipal.

“É um portal de informação, não de juízo, que contribuirá para que a população esteja bem informada, para formar sua opinião sobre aqueles que detêm mandatos eletivos”, afirmou o presidente do Tribunal, conselheiro Ivan Bonilha, no lançamento do portal.

O PIT está hospedado na página inicial do site do TCE-PR (www.tce.pr.gov.br). No total, o portal terá 12 painéis. Cinco deles já estão disponíveis para consulta: Entidades (dados gerais de cada administração municipal), Obras Públicas, Receitas, Despesas e Licitações. Em outubro, serão incorporados mais quatro painéis: Convênios, Contratos, Pagamento de Diárias e Gasto com Combustível.



Até o final do ano serão disponibilizados os painéis Folha de Pagamento, Gráficos e Processos. O portal é acessível também por dispositivos móveis (celulares e tablets) e permite ao usuário copiar os arquivos para seu próprio computador.

Durante o lançamento, Bonilha assinou termo de cooperação técnica, para o aprimoramento constante do PIT, com o Observatório Social do Brasil (OSB), a Fiep e a Federação das Associações Comerciais do Paraná (Faciap).

Transparência — Nos módulos Receitas e Despesas, é possível comparar a arrecadação entre municípios e verificar para quais empresas e pessoas físicas são feitos os pagamentos de cada prefeitura. Em Licitações, os filtros permitem selecionar, as modalidades dos certames e até pesquisar os objetos da contratação, como merenda escolar, compra de medicamentos ou combustível.