Primavera representa a transição entre os dias mais frios e os mais quentes, por isso fica mais florida e colorida (foto: Franklin de Freitas)

A primavera começa nesta quinta-feira (22), às 11h21. A estação de transição entre o clima mais frio do inverno e o calor do verão, contudo, não afeta as regiões paranaenses de forma igual. Por causa da geografia, as regiões sentem a estação de formas distintas. Por exemplo, nos próximos dias as regiões Sul e Leste ainda terão temperaturas de amenas a frias. Já do Oeste ao Noroeste e Norte, o clima já está mais próximo do verão desde as últimas semanas.

E assim deve se manter até o fim deste mês e início do próximo, quando as temperaturas mínimas na parte mais ao Sul do Estado ficam abaixo dos 10ºC, chegando a 6ºC no domingo na região do Centro. Na parte mais ao norte do Paraná, as máximas passam fácil dos 30ºC.

Essa tendência de diferentes temperaturas nas regiões do Paraná deve continuar ao longo de outubro e, apenas em novembro as temperaturas começam a ficar mais igualitárias.

A ocorrência de chuvas durante a primavera também deve variar conforme a região devido às diferentes características dos principais sistemas meteorológicos causadores de precipitações. No Nroeste e em parte do Norte do Paraná, deve ficar ligeiramente abaixo dos totais médios no trimestre outubro-novembro-dezembro. Já no Leste e em parte do Sudeste deve apresentar-se acima da normal.

Previsão

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou ontem a previsão para a primavera de 2016. No primeiro mês da estação, as massas de ar frio ainda podem incursionar sobre os estados do Sul do País, mas devem ser passageiras e de intensidade menor em relação às ocorridas no inverno.

Uma outra previsão divulgada anteriormente pelo Simepar alerta para as condições favoráveis ao longo da primavera para tempestades com raios. Impulsionada pelo aumento gradual das temperaturas, essa condição contribui significativamente para que ocorram mais chuvas no Paraná, gerando muitas tempestades com raios. A primavera ainda deve sofrer influência do fenômeno La Niña.