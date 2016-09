No interior, inverno foi ameno e chuvoso

O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) emitem hoje o último boletim do serviço “Alerta Geada” neste ano. Com a chegada da primavera, não há mais risco de ocorrer o fenômeno na região cafeeira do Estado.

A zona cafeeira do Paraná experimentou um inverno de temperaturas amenas este ano. Apenas um aviso de alerta geada foi emitido, em junho, quando uma massa de ar polar avançou pela região. “Nas outras ondas de frio, tivemos apenas geadas de baixada, sem risco para os cafezais”, explica a meteorologista Ângela Beatriz Costa.

A pesquisadora também explica que a influência do El Niño provocou aumento do volume de chuvas. Na estação meteorológica do Iapar, em Londrina, foram registrados 292,9 mm em junho e 108,5 mm em julho - nesses meses, a média histórica é de 112,4 mm e 95,1 mm, respectivamente.

Para a primavera, a atividade do fenômeno La Niña está confirmada e indica a ocorrência de chuvas e temperaturas amenas nos próximos dias. Mais para o final do ano, o volume de precipitações deve diminuir, com risco até de estiagens nas diversas regiões produtoras do Paraná, aponta Ângela.