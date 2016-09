Feira, produtos e serviços em família

No sábado e domingo acontece a Feira Maternarum - Brincando Junto com Criança na Plateia. O evento será no Mamaworking e vai reunir produtos, serviços, cultura e diversão voltadas à criança. Para os adultos, pais, mães e educadoras estão programadas rodas de conversa e palestras sobre diversos temas relacionados a empreendedorismo e infância. O evento terá food trucks e food bikes. O Mamaworking fica na Rua Camões, 1275 Alto da XV. A entrada é gratuita.