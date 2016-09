Paraolimpíada deixa buraco no gramado do Maracanã

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Paraolimpíada deixou um buraco de 6 metros de comprimento por 4 metros de largura no meio do gramado do Maracanã. A imagem foi revelado nesta quarta (21) durante um sobrevoo de helicóptero pelo estádio. O buraco assustou os dirigentes dos clubes cariocas, que pretendem usar o Maracanã ainda neste ano. Na noite desta quarta, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpico informou que um novo gramado será entregue até o dia 30 de outubro. Nesta data, os organizadores deverão devolver a arena para o Governo do Rio. De acordo com os organizadores, o buraco foi feito para a instalação de um robô, que dançou com a norte-americana Amy Purdy, atleta biamputada do snowboard, na abertura da Paraolimpíada. A dança foi um dos pontos altos da cerimônia. De acordo com o cronograma do comitê, a previsão é de cerca de 35 dias para o campo ter condição de jogo. Até agora, os times cariocas não sabem quando vão poder utilizar o estádio. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo queria enfrentar o Corinthians, no Maracanã, o que dificilmente conseguirá. A partida está marcada para o dia 23 de outubro. O clube negocia com parceiros a possibilidade de administrar o tradicional estádio carioca. O Maracanã foi cedido pelo Governo do Rio ao comitê há cerca de seis meses. Depois de receber o estádio no final de outubro, o governo fluminense vai tentar fazer uma nova licitação. Nesta terça (20), a Fundação Getúlio Vargas foi contratada para produzir um novo modelo de licitação para a arena. Em junho, o consórcio que administra o Maracanã enviou uma carta à Secretaria da Casa Civil pedindo uma renegociação do contrato. Até agora, as duas partes não fecharam um acordo. A concessionária é formada pela Odebrecht (95%) e pela norte-americana AEG (5%). Em 2013, o consórcio venceu a licitação para explorar o estádio por 35 anos. No acordo, o grupo poderia derrubar o parque aquático e o estádio de atletismo para erguer um centro comercial e estacionamentos. Logo após, o governo recuou e proibiu a derrubada das instalações esportivas, o que inviabilizou a operação. Há três anos, o grupo venceu a concorrência oferecendo R$ 5,5 milhões por ano como outorga.