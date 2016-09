Requião Filho promete transparência e garante “batalha” contra empresas do transporte coletivo

(foto: Franklin de Freitas)

O deputado estadual Requião Filho (PMDB) prometeu travar uma “batalha honrada” contra as empresas do transporte coletivo de Curitiba, garantiu que tornaria a Prefeitura mais transparente se eleito e colocou que sua principal medida seria “sanear” a máquina estatal. Requião foi o quinto candidato a participar da série de sabatinas do Bem Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), na noite desta quarta-feira. As sabatinas começaram na segunda-feira e vão até a próxima sexta, sempre com transmissão pelo portal do Bem Paraná.

De saída, o candidato foi questionado sobre qual sua principal proposta para Curitiba. Apontou, então, o saneamento da máquina pública. “Temos uma Prefeitura que gasta muito e gasta mal”, argumentou. “Temos empresas terceirizadas, 307 cargos comissionados sem lotação fixa. Só com alguns desses cargos se gera uma despesa de 30 a 40 milhões por ano”, complementou.

Sobre o transporte coletivo, afirmou estar pronto para enfrentar uma “batalha honrada” contra as empresas que gerem o sistema e que, segundo ele, “roubam Curitiba”. “Prefiro me envolver numa batalha do que me esconder na mesa. Tarifa superfaturada, licitação direcionada, feita por um prefeito chamado Carlos Alberto Richa, hoje governador Beto Richa e que apoia Rafael Greca”, disse, aproveitando para “cutucar” o líder nas pesquisas. “Antes de dizer que vamos resolver de qualquer jeito, vamos sentar na mesa e falar o que está errado. Temos de chamar para conversar, transmitindo ao vivo pela web, com todo mundo vendo, e eles (empresas) vão ter de se explicar”.

Na mesma linha, afirmou que não é possível proibir o Uber, mas melhorar o serviço de táxi por meio de um aplicativo que seria gerenciado pela Urbs e que “quebraria” a hegemonia das rádiotáxis.

“O Uber está aí e ninguém vai mexer. No meu entendimento como advogado, enquanto o Governo Federal não tomar uma decisão, não há nada que a Prefeitura possa fazer. O máximo que poderia fazer hoje é cobrar ISS. Mas como combater isso? Não tem de combater, tem de aprender. Opa, tem como ser bom, melhor e mais barato. Por que o táxi não consegue isso? Temos de diminuir o custo do táxi. Então a Urbs substitui as rádiotáxi, com uma central única de táxi. Aí o taxista não tem de pagar mais R$ 800 para a rádio. Diminuímos os impostos, as taxas, e o custo absurdo com as rádios, daí a tarifa cai”.

Para o trânsito, propôs uma solução de médio prazo para que a cidade “não pare”, com a criação de um terceiro anel viário. “Curitiba tem o Anel Central e o Contorno Sul. O Contorno Leste ainda falta uma parte. Mas a criação de um terceiro anel, interligando os terminais urbanos que nós temos, ajudaria muito. Aí para cruzar a cidade não vai precisar passar pelo Centro. E criaríamos subcentros, expandindo a Prefeitura para a periferia”, explicou.

Com relação à educação, garantiu que não só ampliaria o sistema, mas também melhoraria sua qualidade a um “nível Finlândia“. “Temos que garantir infraestrutura em dia, bem construída, bem planejada. Qualidade dos professores: formação continuada, fazendo convênio, de preferência, com as faculdades públicas”, apontou Requião Filho. “A educação aqui tem de ser tipo Finlândia. Temos de buscar a melhor educação possível com responsabilidade e aumento dos profissionais envolvidos nisso, senão prejudicamos a qualidade”.

Por fim, ao comentar sobre a situação dos moradores de rua – um dos assuntos mais pautados no atual debate eleitoral –, afirmou não ver a questão como um problema de segurança pública, mas um problema social. Propôs, então, a reformulação do sistema de assistência social, criando parcerias com igrejas de diversas religiões.

“Temos, segundo a Igreja Católica, 5 mil moradores de rua. A prefeitura trabalha com menos de duas mil. Mas como recuperar essas pessoas? Eles não pertencem mais a lugar nenhum e nós tentamos apagá-las, elas se tornam invisíveis. E isso está errado. Então temos de criar parcerias com as igrejas de todas as religiões e recuperar essa pessoa, que precisa de um acompanhamento contínuo. Só um albergue para dormir e o sopão não funciona. É trabalhar em acordo com toda a sociedade para reintegrar essas pessoas”, finalizou.

De esquerda ou de direita?

Interpelado por Rodrigo Alvarenga, filósofo político e professor da PUCPR, sobre qual seu posicionamento político, afirmou que, se questionado antes da queda do Muro de Berlim, diria “sem o menor medo: sim, eu sou de esquerda”. Pontuou, então, que hoje é contra o Estado mínimo e que sempre tende para o lado social.

“Querem vender a Copel, a Sanepar, em nome desse Estado mínimo. Eu tendo sempre ao lado social, mas também acho que o estado que impede o produtor, o pequeno empreendedor de crescer, é um estado muito ruim. Então eu tendo para o social, desde que a gente garanta ao empreendedor, que é quem faz girar a roda da economia, capacidade de permanecer no mercado sem fechar as suas portas, porque isso também é social. Não faço a separação do trabalhador contra o patrão. A sociedade é uma só e ela tem de funcionar por inteiro”.