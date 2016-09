Russomanno 'mostra seu despreparo' ao falar do crack, diz Marta

PAULA REVERBEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora licenciada e candidata à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy (PMDB) disse nesta quarta-feira (21) que o primeiro colocado nas pesquisas, o deputado federal Celso Russomanno (PRB), "mostra seu despreparo" ao tratar da questão crack. "As pessoas, na hora que vão entrando na campanha, vão se soltando e saem do roteiro programado, vão falando o que realmente pensam e mostram o seu despreparo", disse a senadora. A peemedebista foi perguntada das propostas de Russomanno para a questão do crack. Em colóquio na segunda (19), o deputado propôs que se faça um cordão de isolamento e que se infiltre guardas municipais na área da cracolândia. Ele também defendeu revistas de pessoas que as autoridades suspeitarem estar portando drogas ou armas. Ainda sobre o oponente do PRB, a senadora falou na "falta de percepção e sensibilidade para questões específicas, como dependência química e respeito ao outro". Ela também lembrou o que Russomanno havia se referido a dependentes de crack como "zumbis". No colóquio, Russomanno havia criticado o Programa Braços Abertos, iniciativa da gestão do atual prefeito e candidato à reeleição, Fernando Haddad, para lidar com a questão do crack e que da alojamento para os beneficiários. Na ocasião, ele disse haver "uma sociedade de zumbis no meio de uma sociedade de pessoas do bem". "Se o candidato Celso Russomano me der o prazer de visitar um hotel do [Programa] de Braços Abertos, ele vai ver que não são zumbis, são seres humanos que foram recuperados", rebateu Haddad no evento. "Ele não propõe soluções, ele propõe repressão", afirmou Marta nesta quarta. "Acho que ele combina com o [pastor Silas] Malafaia". O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, defendeu que a "alma dela [da senadora] é petista". Perguntada do posicionamento do pastor, ela rebateu: "Não tem a menor importância o que ele fala". EDUCAÇÃO Marta defendeu sua proposta de firmar convênio para combater o déficit de vagas públicas no ensino infantil e se comprometeu a, se eleita, pagar o transporte desses alunos. "Vamos sim levar as crianças de vai e volta", prometeu. "Tem que ser, como que você vai cumprir se o pai não tem condição de levar. Tem que avaliar, né?" A senadora foi perguntada especificamente se iria pagar o transporte para levar essas crianças à escola. Ela afirmou que irá considerar vários fatores -como quilometragem, se a criança é portadora de deficiência física- para viabilizar essa promessa. Uma das alternativas seria pagar o passe de ônibus da mãe que leva os filhos, já que crianças menores de seis não pagam a passagem. "De qualquer jeito, vai chegar na escola", concluiu. Ao defender a sua proposta para o ensino infantil, Marta fez críticas à gestão de Haddad. "Primeiro tem que lembrar que essa é uma questão que o município é obrigado a cumprir essa lei até o final de 2016. O atual prefeito não vai cumprir essa lei", disse, referindo-se a uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de 2009 que obriga governos a colocar todas as crianças de 4 a 5 anos nas escolas até este ano. "Eu não tenho nada contra fazer universidade no CEU, mas a prioridade para a prefeitura é por todas as crianças na escola", declarou, Marta. Os Uniceus, centros educacionais com universidades semipresenciais da gestão do prefeito, são enfatizados na campanha do candidato a reeleição.