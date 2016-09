Ilha de Páscoa: uma aventura com conforto

A paisagem deslumbrante com as famosas estátuas “Moais” esculpidas pelo povo local Rapa Nui (foto: Divulgação)

Já pensou em conhecer a Ilha de Páscoa, uma das ilhas mais exóticas e remotas do mundo, localizada no sul do Oceano Pacífico, e ainda hospedar-se em um hotel que oferece todo o conforto e cuidado para que você aproveite ao máximo a experiência de estar em um lugar cheio de mistérios? A NomadRoots – Viagem e Conhecimento (www.nomadroots.com.br/site/), agência de viagens localizada em Curitiba (PR), tem uma oferta especial para os seus clientes.



Pertencente ao Chile, a Ilha de Páscoa é uma das ilhas da Polinésia Oriental, localizada no sul do Oceano Pacífico, e fica a cinco horas de voo de Santiago, a cerca de 3.500 Km da costa do Chile. A pequena ilha vulcânica carrega em sua história mistérios acerca das famosas estátuas que levam o nome de “Moais”. Esculpidas pelo povo local Rapa Nui, por volta de 800 a 1.000 d.C., os monumentos de rocha vulcânica estão espalhados pela ilha e não se sabe ao certo, devido a falta de registros escritos, como foram transportadas de um lugar para outro. Ao todo são mais de 400 estátuas dispostas pela região, que medem a partir de quatro metros de altura, chegando a pesar cerca de 80 toneladas ou mais.



“Ter contato com essa região e viver a experiência de conhecer os Moais, que estão por toda a ilha, é um encanto!”, diz a diretora da NomadRoots, Maria Cristina Gulin. Além da experiência com as estátuas, a Ilha de Páscoa é um destino para ser explorado na natureza, com passeios de bicicleta, cavalo, caminhadas, e vulcões. Um dos vulcões é o Rano Kau, o mais próximo de Hanga Roa – a capital da Ilha de Páscoa; para chegar até lá o turista pode fazer uma caminhada, percorrer uma trilha ao lado do mar, desfrutando sua beleza de nove quilômetros que já passam a mensagem do que está por vir. “Um lago de 200 metros de profundidade, repleto de vegetação em meio às águas e cenários incríveis”, conta a diretora que viajou até o local a convite do Hotel Explora Rapa Nui. As praias da ilha também são outra opção de passeio para os turistas; em Anakena, uma das mais belas da região, é possível participar de um piquenique nas areias brancas da Polinésia com vista ao pôr do sol, experiência oferecida pelo hotel.



“A Ilha de Páscoa é um destino que merece ser explorado por ser uma linda região - única no mundo por apresentar os moais - cheia de atividades e que mantém até hoje seus mistérios e encantos”, ressalta Gulin. Intensas experiências de vida durante viagens ao redor do mundo é uma das propostas da NomadRoots – Viagem e Conhecimento. Pensando nisso, a agência está oferecendo uma oportunidade especial para seus clientes desfrutarem de um destino como a Ilha de Páscoa. Para hospedagem no Hotel Explora Rapa Nui, até o dia 15 de dezembro deste ano, os clientes que reservarem em outubro recebem um desconto de US$1.000,00 (por pessoa). Lembrando que o valor para 4 noites em quarto duplo é de 2.088 dólares (com o desconto!) e que estão incluídos transfers, todas as explorações e guias, refeições e bebidas. As condições para receber o desconto podem ser verificadas diretamente com a agência pelo telefone (41) 3374-2237 ou email cris@nomadroots.com.br.



O local possui 30 quartos com vista para o Oceano Pacífico





HOTEL EXPLORA RAPA NUI

Com operação em hotéis e travessias em sete destinos remotos da América do Sul, a empresa de viagens Explora propõe uma forma de viajar com base na exploração profunda do entorno, o luxo do essencial e um desenvolvimento sustentável. Em Rapa Nui, explorar e descobrir os mistérios de cada canto da Ilha de Páscoa é a proposta de no mínimo três noites para os hóspedes do hotel.

Com o sistema all inclusive, que oferece desde as refeições, bebidas, alojamento, transfer até as explorações do local com um guia para direcionar todo o percurso dos passeios, o hotel oferece aos hóspedes a oportunidade de explorar a natureza e as paisagens da ilha, a cultura local, a arqueologia e a história. Ao todo são mais de 15 explorações que podem ser feitas de bicicleta ou a pé.

O hotel possui 30 quartos com vista para o Oceano Pacífico e o jardim local. Todos concebidos para maximizar o silêncio, a privacidade e a amplitude da paisagem, garantindo um sono profundo depois de um dia de exploração. O setor de piscinas junto ao jacuzzi, a sauna e a sala de massagens são oferecidos para relaxar e recuperar energias. Já o bar de exploradores é um lugar ideal para o encontro dos viajantes do mundo todo. Para quem gosta de conhecer a história e a cultura local, o hotel ainda oferece shows folclóricos, palestras durante a noite e uma biblioteca recheada de livros sobre a região.

Com certificação LEED, o Explora Rapa Nui também é exemplo de arquitetura sustentável. Construído principalmente com madeira e pedra vulcânica da ilha, a sua ventilação natural evita o uso de ar condicionado, a iluminação exterior garante um baixo impacto sobre o ecossistema noturno e a pavimentação absorve a água para evitar a estagnação.



No cardápio: Sfondo Carcioffi e Gamberetti





HOSPEDAGEM PARA ALTA GASTRONOMIA

Há algum tempo a hotelaria de Curitiba vem mudando. Os restaurantes dos hotéis - que antes ofereciam apenas o trivial para seus hóspedes - aos poucos perceberam que é possível investir numa gastronomia mais requintada e abrir seu salão de jantar também para o público externo. Isso vem acontecendo de maneira natural pelos principais hotéis da cidade e agora o Four Points by Sheraton (Eleito nove vezes o melhor hotel de Curitiba pelo Guia 4 Rodas, e eleito um dos melhores hotéis do Brasil pelo Trip Advisor) está reformulando e ampliando o cardápio à la carte de seu restaurante Catanzaro, que funciona diariamente, aberto ao público.



“Mudar o cardápio do restaurante de hotel é uma missão desafiadora, pois precisa levar em consideração e encaixar opções para todos os gostos: dos hóspedes de diferentes países e regiões que por aqui passam e clientes externos, com paladares cada vez mais criteriosos”, conta o chef Osvaldo dos Santos, do Catanzaro – no hotel cinco estrelas, Four Points by Sheraton, de Curitiba. Ele, recentemente, reformulou e ampliou todo menu do restaurante com novidades nas entradas, pratos principais e sobremesas.



Para começar, entre as opções de salada, as novas sugestões são Caprese Dello Chef (R$35) e Sfondo Carcioffi e Gamberetti (R$70) – fundo de alcachofra com cuscuz de quinoa negra e camarão ao perfume de manga. Como entrada quente, destaque para o Caldo Português (R$30) – caldo feito com couve, calabresa e batatas, e Cassoulet de Maré (R$40) – uma espécie de feijoada de frutos do mar, com feijões branco, polvo, lula, camarões, bacon e tomates.



Nos principais, risotos massas, carnes vermelhas, aves e peixes contemplam os 18 pratos criados pelo chef e sua equipe. Em destaque: Ravioli Alla Toscana (R$46) – massa recheada com frango, linguiça Blumenau, burrata, azeite, rúcula e concassé de tomates; Risoto Mare e Giungla (R$80) – arroz arbóreo com camarões, presunto parma, molho vermelho e curry; Medaglione di salsa al café (R$68) – mignon ao molho de café com risoto piselli e açafrão; Costellette d’Agnello (R$98) – carré de cordeiro ao molho de hortelã com mostarda l’ancienne, mousseline de mandioquinha e cebola caramelizada; Galetto (R$50) – meio galeto confitado com molho de cerveja, ervas, limão, acompanhado de palmito grelhado; Bacalhau Alla Vicentina (R$75) – bacalhau, alcaparras, alho poró, salsão, cebola, creme de leite com mousseline de laranja.



Para finalizar, entre as sugestões de sobremesa, diferencia-se o Tempurá de Banana (R$36) que vem acompanhado de sorvete de coco com creme de licor de Amarula e doce de leite; Cheesecake de Romeu e Julieta (15), e a Delícia de Pêra (R$39), que é uma torta de pera flambada com calda de chocolate e amêndoas.



Todos os pratos estão disponíveis diariamente no cardápio a la carte do almoço – servido das 12h às 15h30 - e no jantar, das 19h30 às 23h. Lembrando que o restaurante Catanzaro é aberto ao público e tem estacionamento conveniado no hotel. O Four Points by Sheraton fica na avenida Sete de Setembro, 4211 – Batel. Telefone para reservas e informações: (41) 3340-4000.

NOTAS

Bourbon na ABAV 1

A Bourbon Hotéis & Resorts participará da 44ª ABAV (www.abavexpo.com.br) – Expo Internacional do Turismo, de 28 a 30 de setembro, em São Paulo. Realizada pela Associação Brasileira das Agências de Viagens – ABAV, a ABAV Expo é a mais completa, tradicional e importante feira de turismo brasileira. De acordo com os organizadores, deverá reunir mais de 15 mil pessoas nos três dias, entre agentes, gestores, operadores de viagem, compradores convidados – nacionais e internacionais –, e expositores de mais de 60 países, no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista.

Bourbon na ABAV 2

Um dos principais objetivos da Rede é consolidar ainda mais sua atuação no mercado hoteleiro, além de aproveitar a oportunidade para estabelecer conexões de negócios e apresentar algumas novidades da empresa. O aniversário de dois anos do Clube Bourbon e a Turma da Mônica, as novas unidades já inauguradas da marca Rio Hotel by Bourbon e a programação para os próximos meses dos Resorts, são alguns dos destaques da Rede para esta edição do evento. A Rede Bourbon estará em estande compartilhado com a Resorts Brasil.

